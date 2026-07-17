La expropiación de terrenos suma otros 4.800 m2 y acerca la anhelada ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira

El Ayuntamiento de Alzira ha aprobado definitivamente el proyecto de expropiación de terrenos para ampliar el aparcamiento del Hospital de la Ribera, uno de los problemas crónicos que arrastra el centro sanitario y que afecta tanto a usuarios como a profesionales, que sufren la escasez de plazas y que se ven obligados a desplazarse con mucho tiempo de antelación o a dejar el vehículo en el polígono industrial de Tisneres ubicado frente al hospital, al otro lado de la carretera de Corbera (CV-510). La ampliación añadirá finalmente 36.794 metros cuadrados, casi 4.800 m² más de lo que contemplaba el proyecto inicial tras el ofrecimiento de un propietario contiguo para que se incluyera el resto de su parcela, por lo que la valoración asciende finalmente a 459.002,50 euros, que asume íntegramente la Conselleria de Sanitat.

La aprobación definitiva del expediente de expropiación cierra la tramitación urbanística y permite a la conselleria disponer de los terrenos para ejecutar esta ampliación, largamente reivindicada por los profesionales y usuarios del Departamento de Salud.

La expropiación afecta a seis parcelas situadas junto a los terrenos del hospital -delimitdas al norte por la CV-510, al sur por la carretera de la Murta, al este por parcelas rústicas y al oeste por terrenos del centro sanitario- con una superficie total de 36.794 metros cuadrados.

El reparto de funciones entre ayuntamiento y conselleria se formalizó en el acuerdo de colaboración suscrito el 28 de noviembre de 2025. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha señalado que “en siete meses hemos tramitado el expediente entero. Ahora el proyecto está en manos de la conselleria y esperamos que la licitación llegue con la misma diligencia. Este paso es una muestra de que cuando las diferentes administraciones colaboran con unos objetivos compartidos, es mejora la calidad de vida de las personas”, ha señalado Domínguez.

La aprobación definitiva del expediente de expropiación se produce después del período de información pública abierto tras la publicación el 11 de febrero del anuncio en el DOGV y la resolución de las alegaciones presentadas por los afectados. Según ha informado el ayuntamiento, el proyecto refundido redactado por la consultora adjudicataria y presentado por la Conselleria de Sanitat el pasado 2 de junio incorpora las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas y cuenta con el informe favorable de la Oficina de supervisión y de los servicios técnicos municipales. A partir de ahora, el ayuntamiento practicará las notificaciones individuales a los afectados y les citará para firmar las actas de ocupación y pago. Una vez abonado o consignado el justiprecio, la Conselleria de Sanitat podrá disponer de los terrenos para afrontar los siguientes pasos del proyecto: la licitación de la redacción del proyecto constructivo y de la dirección de obra de la futura ampliación del aparcamiento.