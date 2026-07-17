Favara acumula casi cinco meses sin celebrar un pleno

El Ayuntamiento de Favara no celebra una sesión plenaria desde el pasado 23 de febrero, lo que supera con creces el límite máximo de tres meses, y la solicitud realizada por los concejales de PSOE y Compromís para forzar a la alcaldesa, Pilar Sala (PP), a convocar una sesión extraordinaria ante lo que consideran una situación de “parálisis institucional y de vulneración sistemática de los derechos de información y control de los miembros de la corporación”, tampoco ha sido atendida. Concejales de ambos grupos se presentaron el martes en la casa de la cultura, fecha en la que si la alcaldesa no atendía la petición se debía haber convocado la sesión de forma automática, pero tampoco se celebró se reunió este órgano colegiado.

Los grupos municipales del PSPV-PSOE y Compromís han denunciado públicamente que la alcaldesa ha impedido la celebración del pleno extraordinario solicitado por la oposición, una sesión que, según ambas formaciones, debía haberse celebrado este martes por aplicación directa de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y en la que, entre otros asuntos, se pretendia abordar la vacante en la plaza de secretaría-intervención y la propuesta para reclamar su cobertura urgente o la fiscalización de los expedientes informados o firmados por el personal accidental desde el 1 de febrero.

Los concejales del PSPV y Compromís, que representan a más de una cuarta parte de la corporación municipal, registraron el pasado 9 de junio una solicitud formal para la convocatoria de un pleno extraordinario al amparo del artículo 46.2.a de la LRBRL.

La normativa establece que la Alcaldía dispone de un plazo máximo de quince días hábiles para convocar la sesión. Según la oposición, dicho plazo expiró el pasado 30 de junio sin que se produjera convocatoria alguna. A partir de ese momento, añaden, la ley prevé la convocatoria automática del pleno para el décimo día hábil posterior, que correspondía al 14 de julio.

No obstante, la sesión no llegó a celebrarse. En su respuesta a los grupos solicitantes, la alcaldesa justificó la imposibilidad de convocarla alegando que el ayuntamiento carece actualmente de secretario titular, circunstancia que, a su juicio, imposibilita el desarrollo del pleno.

PSPV y Compromís consideran que este argumento "carece de fundamento jurídico" y denuncian que se trata de una maniobra para evitar el control democrático del gobierno municipal. Según ambas formaciones, la ausencia de un secretario habilitado nacional no impide la celebración de la sesión, ya que la propia Alcaldía dispone de la posibilidad legal de nombrar un secretario accidental, una figura que, aseguran, el ayuntamiento utiliza con normalidad cuando resulta necesario para garantizar el funcionamiento de la administración municipal.

Los grupos de la oposición sostienen que la negativa supone una vulneración de los derechos que la legislación reconoce a los concejales y denuncian una utilización "arbitraria" de los recursos administrativos para impedir el debate de los asuntos incluidos en el orden del día solicitado.

Con el objetivo de dejar constancia de los hechos, los concejales del PSPV y Compromís acudieron este martes, 14 de julio, a las 12 horas, al salón de plenos del Ayuntamiento de Favara, lugar donde debía celebrarse la sesión conforme a su interpretación de la normativa. Ante la inexistencia de convocatoria efectiva, solicitaron la presencia de la Policía Local para que levantara acta de su comparecencia y certificara que los ediles se encontraban presentes en el lugar y hora en que, según sostienen, debía celebrarse el pleno extraordinario.

Noticias relacionadas

Para la oposición, este hecho acredita su voluntad de cumplir con la convocatoria automática prevista en la ley y evidencia que la imposibilidad de celebrar la sesión "es exclusivamente imputable a la inactividad de la Alcaldía".