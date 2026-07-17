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Fortaleny reclama la retirada de la planta invasora que ha colonizado un amplio tramo del Xúquer

El alcalde advierte del impacto visual de la Azolla y de su afección a "un importante área de pesca"

La Conselleria de Medio Ambiente y la CHJ realizan un seguimiento para valor "posibles actuaciones para su control y erradicación"

Un tramo del Xúquer cubierto por el helecho invasor a la altura del coto de pesca de Fortaleny, en un aimagen del 6 de julio.

Un tramo del Xúquer cubierto por el helecho invasor a la altura del coto de pesca de Fortaleny, en un aimagen del 6 de julio. / Perales Iborra

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Pascual Fandos

Alzira

El Ayuntamiento de Fortaleny considera que la especie invasora que ha colonizado un amplio tramo del cauce del Xúquer, de orilla a orilla, en el linde de su término municipal con el de Riola, debería retirarse por su impacto en el paisaje y por su afección a un área de pesca “muy importante”, como es el coto que gestiona en Fortaleny la Federación de Pesca de la Comunitat Valeniciana. El alcalde de la localidad, Toni Sellés, explica que si bien la extensión de este helecho exótico que llegó a alcanzar un kilómetro “parece que va a menos”, resulta “muy aparatoso a la vista” por lo que reclama que se retire al objeto de evitar también posibles afecciones en el ecosistema.

Una especie invasora coloniza de orilla a orilla un tramo de 800 metros del Xúquer en Fortaleny

Una especie invasora coloniza de orilla a orilla un tramo de 800 metros del Xúquer en Fortaleny

Agustí Perales Iborra

Xúquer Viu alertaba días atrás de la presencia de un tramo del curso bajo del Xúquer completamente cubierto por una especie invasora que identificaba como la “Azolla filliculoides”, un helecho flotante originario de Sudamérica, que amenaza los ecosistemas fluviales que coloniza al no dejar pasar la luz. Sellés confirma que esta especie exótica se detectó a principios de mes y que se extendió con gran rapidez.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) inició un seguimiento de la presencia de esta especie invasora tras recibir esta comunicación de Xúquer Viu y, en plena ola de calor, detectó una evolución favorable que había reducido la extensión de la Azolla de casi un kilómetro a 700 metros, muy probablemente como consecuencia de las altas temperaturas. Tras señalar que no se habían detectaron afecciones relevantes sobre la fauna acuática, indicó que el control de las especies exóticas invasoras es competencia de la Generalitat.

Estabilizada

Con todo, la CHJ mantiene el seguimiento y fuentes del organismo de cuenca señalan que las inspecciones de campo realizadas en los últimos días por el Servicio de Policía de Aguas confirman que la especie invasora sigue presente en el río, sin que se aprecie “ni un aumento ni una reducción significativa de la superficie afectada”. Fuentes de la Confederación señalan que mantienen un contacto “permanente” con la Conselleria de Medio Ambiente para conocer la evolución de la situación y “valorar posibles actuaciones para su control y erradicación”.

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Fuentes de la Administración autonómica, por su parte, indican que las actuaciones en áreas de Dominio Público Hidráulico que afectan a las riberas del río tienen que realizarse actuaciones conjuntas al ser las competencias compartidas por las dos Administraciones, por lo que se mantiene un contacto con la CHJ “para ver qué medidas conjuntas se pueden llevar a cabo”. “En el Xúquer estamos hablando de una superficie limitada” a diferencia de otros episodios pasados más graves en los que la Azolla ha colonizado otros espacios como l’Albufera, la marjal de Almenara o la de Pego-Oliva, inciden estas fuentes, que apuntan que, si como ha señalado la CHJ, el calor extremo favorece la degradación del Azolla, con el actual escenario de altas temperaturas con realizar un seguimiento podría ser suficiente.

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