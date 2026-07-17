El nuevo plan del Consell para climatizar las aulas asigna 183.000 € a dieciocho centros educativos de Alzira

El Plan de Confort Térmico anunciado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para acometer la climatización urgente de 1.616 centros educativos de la Comunitat Valenciana dejará en Alzira un total de 183.000 euros destinados a mejorar las condiciones térmicas y energéticas de 18 colegios e institutos de la ciudad.

El Partido Popular ha sido el encargado de dar a conocer el reparto de fondos entre estos 18 centros con asignaciones que oscilan entre los 5.000 euros que recibirán colegios como l’Alborxí, el Teodoro Andreu o el Tirant lo Blanc, y los 25.000 de la Escuela Oficial de Idiomas.

El reparto, en base a esta información, es el siguiente:

Centro de Educación Especial Carmen Picó: 7.500 euros

7.500 euros Alborxi: 5.000 euros

5.000 euros Ausias March: 9.500 euros

9.500 euros García Lorca: 9.500 euros

9.500 euros Gloria Fuertes: 9.500 euros

9.500 euros Luis Vives: 10.000 euros

10.000 euros Teodoro Andreu: 5.000 euros

5.000 euros Tirant Lo Blanc: 5.000 euros

5.000 euros Vall de la Casella: 5.000 euros

5.000 euros Blasco Ibañez: 9.000 euros

9.000 euros Enric Valor: 5.000 euros

5.000 euros Tulell: 5.000 euros

5.000 euros Santa Maria Aguas Vivas (La Barraca): 5.000 euros

5.000 euros Luis Suñer: 23.000 euros

23.000 euros Escuela Oficial Idiomas: 25.000 euros

25.000 euros IES José María Parra: 14.500 euros

14.500 euros IES Murta: 12.500 euros

12.500 euros IES Rei Jaume I: 18.000 euros

Pérez Llorca, ha anunciado que la Generalitat ha transferido 16 millones de euros “para acometer la climatización urgente de 1.616 centros educativos de la Comunitat Valenciana, lo que va a permitir que los colegios dispongan de recursos necesarios para actuar antes del comienzo del próximo curso escolar”. Las dotaciones, que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro, permitirán financiar medidas provisionales de climatización,incluida la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, así como las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente.

En paralelo a esta transferencia, la Conselleria de Educación ha remitido a los centros las instrucciones que regulan la utilización de esta financiación extraordinaria. El documento establece los criterios técnicos y administrativos para la adquisición e instalación de los equipos, así como las actuaciones complementarias necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y su compatibilidad con la red eléctrica de cada centro.

Asimismo, la instrucción fija que las actuaciones deberán ejecutarse, con carácter general, antes de octubre de 2026, ampliándose el plazo hasta marzo de 2027 en aquellos casos que requieran adaptar la instalación eléctrica. Igualmente, se priorizarán las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.

El jefe del Consell ha explicado que con esta medida “estamos dando una respuesta inmediata a una necesidad que no podía esperar, dotando a los equipos directivos de los centros educativos de recursos y de autonomía para decidir dónde actuar primero, porque son quienes mejor conocen las necesidades de sus centros".

Pérez Llorca ha destacado que esta actuación forma parte de una estrategia integral para modernizar las infraestructuras educativas de la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha recordado que el Plan EduClima contará con una inversión de 140 millones de euros para el periodo 2026-2029 para climatizar la totalidad de las aulas de los centros públicos “mediante soluciones permanentes, eficientes y sostenibles, de los que 32 millones ya están consignados en los presupuestos de 2026”.

A esta iniciativa se sumará el Plan RECOLE, que movilizará 40 millones de euros para la renovación y mejora de los centros educativos públicos, con una primera dotación de 10 millones de euros este mismo año destinada a reforzar la capacidad de actuación de los ayuntamientos.

El Plan EduClima y el Plan RECOLE forman parte de una estrategia mucho más amplia, “con una inversión histórica de 3.338 millones de euros para construir, renovar y modernizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana”, destacan fuentes de la Generalitat.

La concejal de Educación en Alzira, Virtuts Piera, ha comentado que el ayuntamiento no ha recibido información de este plan ya que los fondos se asignan directamente a los centros, pero no ha dudado en señalar que cuanto más dinero y más medios se asigne a los centros educativos “mejor”.