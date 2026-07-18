Jordi Mayor optará a revalidar la alcaldía de Cullera en 2027 "con más ilusión y más fuerza que nunca"

El alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, ha anunciado que optará de nuevo a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027, según ha anunciado este viernes durante la cena de verano del PSPV-PSOE de la localidad, arropado por militantes, vecinos y vecinas. "Me presento con más ilusión, con más fuerza y con más ganas que nunca de seguir trabajando por Cullera. ¿Cómo no voy a tener más ganas que nunca después de ver todo lo que hemos conseguido juntos?", ha afirmado.

"Si hoy tengo más ilusión que nunca es porque lo mejor está por venir", ha asegurado el alcalde, que ha avanzado que Cullera afronta el próximo año con más de 34 millones de euros en inversiones en obra pública ya previstas, entre ellas la reforma integral del paseo marítimo, la mejora y modernización de los centros educativos, la apertura del nuevo Espai Jove, la construcción del futuro recinto ferial y la nueva biblioteca municipal.

El alcalde ha hecho balance de la "transformación" experimentada por el municipio durante la última década y ha agradecido "la confianza depositada para hacer posible este gran cambio". "Todo lo que hemos logrado ha sido posible gracias al compromiso de este equipo de concejalas y concejales, al trabajo de los empleados públicos y a la confianza de nuestros vecinos y vecinas en un proyecto que ha permitido transformar Cullera", ha destacado.

De la deuda al crecimiento

Mayor ha incidido en que el municipio ha pasado de una situación económica "muy complicada" a una etapa de "estabilidad financiera y crecimiento". "Hemos evolucionado de un Ayuntamiento endeudado y prácticamente en la ruina a unas cuentas saneadas y con superávit. También hemos dejado atrás una ciudad con pocas oportunidades para convertirnos en un municipio donde la gente quiere vivir, con más calidad de vida, mejores servicios y las inversiones más importantes de nuestra historia reciente", ha reivindicado.

Los proyectos ejecutados

Durante estos años, han apuntado los socialistas de Cullera, se han ejecutado algunos de los proyectos "más relevantes", como la puesta en marcha de la piscina cubierta y del Centro Municipal de Deportes, la nueva Central de la Policía Local, la modernización de la Residencia Municipal de la Tercera Edad o la rehabilitación del Puente de Piedra. Además, se ha ampliado la oferta para los jóvenes con nuevos espacios como el skatepark, el Go Park y el Pump Track.

Referente turístico

Mayor también ha puesto en valor la transformación urbana y económica del municipio: "Hoy Cullera es una ciudad mejor para vivir. Hemos pasado de registrar los peores datos de ocupación turística a convertirnos en un referente. Hemos renovado barrios, construido calles y avenidas más amables, apostado por una movilidad más sostenible, creado la mayor red de carril bici de la comarca y construido más de 1.500 plazas de aparcamiento público gratuito repartidas por toda la ciudad".

Los militantes y vecinos escuchan la intervención de Mayor. / PSPV-PSOE

Mayor ha subrayado que estos avances han sido fruto de una forma de gobernar "basada en la planificación, la buena gestión y el diálogo permanente con la ciudadanía, los empresarios, los comerciantes y el conjunto del tejido asociativo" y ha apuntado que durante este mandato "se han triplicado las subvenciones destinadas a asociaciones y colectivos".

"Ahora más que nunca, Cullera necesita un gobierno estable, capaz de cumplir su palabra y de seguir impulsando el progreso de la ciudad. Cullera no puede parar. Por eso, vamos a seguir trabajando con la misma humildad, cercanía y responsabilidad que nos han guiado durante todos estos años. Lo haremos con más fuerza, más convicción y el mismo compromiso de siempre para continuar transformando Cullera de la mano de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido.