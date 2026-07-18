La restauración de la torre de la Murta supera el último obstáculo tras 16 años de espera

La restauración de la Torre dels Coloms, una construcción defensiva convertida en icono de las ruinas del monasterio de la Murta de Alzira al tratarse del elemento mejor conservado del conjunto histórico, costará finalmente 1,6 millones, las obras se prolongarán durante año y medio y la Generalitat contempla ejecutar el presupuesto en tres anualidades por lo que se diferirá hasta el año 2028, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Cultura, que señalan la Administración autonómica avanza en la licitación de obra aunque “sigue pendiente” la concesión de la licencia de obras municipal “solicitada en abril”, sin la cual no se pueden iniciar las obras. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha confirmado que la junta de gobierno ha aprobado esta semana esta autorización por lo que es cuestión de días que se notifique la licencia a la conselleria para que pueda iniciar las obras "lo antes posible".

Esta actuación en las ruinas del monasterio de la Murta fue uno de los proyectos elegidos en el año 2022 en los Presupuestos Participativos de la Generalitat Valenciana, con una asignación de 1,2 millones de euros en dos anualidades, aunque el compromiso de intervenir para frenar el deterioro y garantizar la conservación de la torre es incluso anterior, ya que los entonces responsables de la dirección general de Patrimonio priorizaron esta actuación entre las que planteaba el plan director de la Murta y, allá por el año 2010, llegaron a poner fecha para el inicio de unas obras que entonces se estimaron en 880.000 euros.

345.000 en el presupuesto de 2026

Ninguno de los anuncios realizados a lo largo de los años relativos al inicio de las obras se ha materializado y la falta de inversiones en este conjunto histórico llevó a la asociación Amics de la Murta a presentar una denuncia ante la Fiscalía por la inacción de las Administraciones, que ahora investiga el juzgado. La aparición en los presupuestos de la Generalitat de 2026 de una única asignación de 345.000 euros este añopara el proyecto acabó por encender las alarmas, ya que el documento no contempla ninguna partida en ejercicios posteriores.

Fuentes de la Conselleria de Cultura han detallado que el pasado 26 de marzo se autorizó patrimonialmente y se informó favorablemente la supervisión del proyecto redactado para intervenir en la “conservación y puesta en valor” de la Torre de las Palomas de la Murta, con un presupuesto estimado en 1.662.300,95 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. “El presupuesto se ejecutará en varias anualidades llegando hasta 2028” , detallan las mismas fuentes, que recuerdan que la Generalitat solicitó hace más de tres meses, en concreto el 8 de abril de 2026, la preceptiva licencia municipal de obras. “El 21 de mayo el Ayuntamiento de Alzira solicita informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar por afección de barranco e informe de la Conselleria de Agricultura por el uso de vías pecuarias, informes que ya se han recabado y están a disposición del ayuntamiento. Por parte de Cultura, se avanza en la licitación de la obra. Se sigue pendiente de la licencia municipal, sin la cual no se podrían iniciar los trabajos”, subrayan desde del departamento que encabeza Carmen Ortí.

El alcalde de Alzira, por su parte, ha explicado que la junta de gobierno ya ha aprobado la licencia y que es cuestión de dias la notificación del acuerdo a la conselleria.

La restauración de la Torre dels Coloms es una de las intervenciones más esperadas en la Murta, aunque no la única que se ha diseñado para garantizar la conservación de este conjunto histórico. Como adelantó Levante-EMV, el Ayuntamiento de Alzira ha aprovechado los fondos asignados por el Ministerio de Política Territorial para la reconstrucción tras la dana para acometer la reparación de desperfectos que agravaron aquellas lluvias y romper una sequía de 16 años sin inversiones de relevancia en las ruinas. El ministerio ya ha aprobado la memoria presentada por el ayuntamiento para consolidar los muros e instalar una cubierta ligera que proteja los restos del claustro, una intervención valorada en casi 1,5 millones de euros, y otra para reparar las cubiertas de la almazara, la capilla y un muro exterior de la Casona, por valor de 482.000 euros. Esta pendiente de aprobación la memoria correspondiente a la reparación integral de la Casona de la Murta, valorada en 920.000 euros.