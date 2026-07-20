Los accidentes de tráfico se reducen un 30% en Sueca y un 40% las lesiones graves

La intensificación de los controles preventivos por parte de la Policía Local de Sueca durante el primer semestre de 2026 está dejando resultados positivos en materia de seguridad vial. Según el balance difundido por el cuerpo policial, el municipio ha registrado una reducción del 29,9% en el número de accidentes de tráfico y un descenso del 40,7% en las lesiones graves derivadas de los siniestros, unas cifras que la policía vincula directamente al incremento de las actuaciones de vigilancia y prevención.

Bajo el lema "Más controles, más seguridad. Nuestros controles salvan vidas", la Policía Local ha hecho públicos los principales indicadores de su actividad entre enero y junio de este año. En ese periodo se han realizado 1.807 intervenciones de tráfico dentro de los distintos dispositivos preventivos desplegados en el municipio, además de investigar 13 presuntos delitos contra la seguridad vial, relacionados con conductas que ponen en riesgo la circulación.

Los datos comparativos reflejan una evolución favorable respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron 87 accidentes de tráfico, en los seis primeros meses de 2026 la cifra ha descendido hasta 61 siniestros, lo que supone una reducción del 29,9%.

La mejora también se aprecia en la gravedad de las consecuencias de los accidentes. Las personas con lesiones graves han pasado de 54 en el primer semestre de 2025 a 32 en 2026, un descenso del 40,7%, lo que evidencia una disminución significativa del impacto de la siniestralidad vial.

Desde la Policía Local destacan que estos resultados responden al trabajo desarrollado mediante controles preventivos, vigilancia en las vías urbanas y actuaciones dirigidas a fomentar una conducción responsable. La campaña insiste en que cada control policial constituye una medida preventiva destinada a evitar accidentes y proteger tanto a conductores como a peatones.

El mensaje institucional hace hincapié en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana bajo el lema "Planifiquemos, controlemos, prevengamos y protejamos", recordando que conducir de forma segura no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que contribuye a preservar vidas.

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Con esta iniciativa, la Policía Local de Sueca reafirma su apuesta por la prevención como principal herramienta para mejorar la seguridad vial, reforzando la presencia policial en las carreteras y calles del municipio con el objetivo de consolidar la tendencia descendente de la siniestralidad registrada durante la primera mitad del año.