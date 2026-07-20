El Consell inyecta 777.500 € para climatizar aulas de 97 centros educativos de la Ribera

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunciaba viernes una inversión de 16 millones de euros para climatizar de manera urgente las aulas de los centros educativos de la Comunitat Valenciana. En la Ribera, la inversión asciende a 777.500 euros, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros por centro para mejorar las condiciones térmicas y afrontar las necesidades más inmediatas.

En total son 97 centros los que se beneficiarán de este nuevo bloque de ayudas. Alzira encabeza la lista como el municipio que recibe la mayor asignación, con 183.000 euros repartidos entre doce centros. Entre ellos destacan los 25.000 euros asignados a la Escola Oficial d’Idiomes, los 23.000 al CIPFP Luis Suner y los 18.000 al IES Rei en Jaume, además de varias ayudas de entre 9.000 y 10.000 euros para colegios de infantil y primaria.

En la Ribera Alta, Carcaixent suma 65.000 euros, con partidas relevantes para el IES Arabista Ribera con 22.500 euros y el Conservatorio Mestre Vert con 18.500 euros, mientras que Carlet supera los 68.000 euros, encabezados por los 24.000 destinados al IES Eduardo Primo y los 15.000 del IES 9 d’Octubre. Algemesí roza los 60.000 euros que repartirá entre los dos institutos del municipio como el IES Sant Vicent Ferrer que cuenta con 19.500 euros y el Bernat Guinovart con 17.000 euros.

La inversión se extiende por toda la comarca. Otros municipios con cuantías destacadas son Montserrat con 31.000 euros; l’Alcúdia con 27.500 euros; Alberic con 23.500; la Pobla Llarga con 22.500; Guadassuar con 21.000 y Catadau con 16.500 euros.

Los municipios más pequeños reciben ayudas de entre 5.000 y 9.500 euros para estas mejoras de equipamiento. Entre ellos se encuentran Manuel y Senyera con10.000 euros; Llombai que cuenta con 9.000 y Rafelguaraf con 6.000 euros; Benimodo, Antella y Montroi cuentan con 5.500 euros de presupuesto; Massalavés, Real y Tous tiene asignadas partidas de 5.000 euros.

En la Ribera Baixa, Sueca supera los 53.500 euros de los que destinará 25.000 euros para el IES Joan Fuster. Cullera suma más de 68.000 euros, con partidas para los dos institutos y el conservatorio: 13.500 euros para el IES Blasco Ibáñez; 12.000 para el Joan Llopis Marí y 17.000 para el Conservatorio Profesional de Música Rafael Talens Pelló. Almussafes alcanza los 38.500 euros repartidos entre los colegios de el Pontet (5.500) y Almazaf (14.500) y el IES Almussafes, al que irá destinada la mayor cantidad del dinero recibido (18.500).

El resto de municipios de la Ribera Baixa reciben ayudas de hasta 18.000 euros para llevar a cabo la climatización de sus centros como es el caso de Albalat de la Ribera. Le siguen Sollana, con 15.500 y Corbera con 6.500, mientras que Polinyà del Xúquer, Riola, Benicull, Fortaleny, Llaurí, Mareny de Barraquetes y el Perelló cuentan con partidas de 5.000 euros.

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La inyección de este dinero pretende solventar no solo los problemas térmicos en las aulas mediante la instalación de sistemas de climatización, sino también mejorar las infraestructuras para garantizar que estos sistemas funcionen de manera segura. Las actuaciones se deben llevar a cabo antes de octubre de 2026, según ha indicado la Conselleria, aunque el plazo podrá ampliarse hasta marzo de 2027, en caso de que se requiera de adaptaciones estructurales que alarguen los trabajos.