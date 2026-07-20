El Gobierno acelera la reconstrucción con cerca de 3 millones de euros de inversión en Albalat y Polinyà

La comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este lunes los municipios de Albalat de la Ribera y Polinyà de Xúquer para mantener un encuentro de trabajo con sus respectivos alcaldes. El objetivo de la jornada ha sido supervisar directamente el avance de las obras y hacer balance de los fondos estatales para la reparación tras la dana en la comarca.

En Albalat de la Ribera, la comisionada ha resaltado “el fuerte impacto” de las ayudas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha inyectado 1.874.466 euros para infraestructuras municipales. Entre ellas, destacan las actuaciones urbanas para paliar los daños de la dana en la red viaria y de saneamiento del municipio con una inversión cercana a 230.000 euros; las obras de restauración de los caminos Morelló, Palmella, Fleixinera y Moncofa, con cerca de 753.000 euros, y el proyecto de restauración del Camí de la Sèquia de l'Ullal, con un importe que supera los 891.620 euros.

Posteriormente, Zulima Pérez se ha desplazado a Polinyà de Xúquer donde ha constatado el progreso de las infraestructuras financiadas por el Gobierno, cercanas a los 952.000 euros. Destaca la sustitución de compuertas y la instalación de una válvula antirretorno para la protección frente a inundaciones con más de 146.300 euros; la reparación de la Travesía de l’Alberell con cerca de 113.000 euros; la reparación del Camí Vell de Alzira con 196.700 euros; la reparación de colectores del paseo Colón-Ronda Joan Fuster con 203.400 euros; la restitución de la cubierta de la sala de máquinas y del sistema de depuración con 122.470 euros; la sustitución de carpintería interior y exterior y la permeabilización de cerramientos exteriores con más de 150.900 euros, así como la rehabilitación de la pista de pádel (zona del polideportivo municipal) con más de 19.200 euros.

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La comisionada ha reafirmado “la coordinación institucional necesaria para ejecutar con la máxima celeridad los expedientes y memorias valoradas, garantizando que el escudo social y económico del Gobierno de España llegue de manera eficaz para devolver la normalidad y el impulso económico a los municipios afectados por la dana”.