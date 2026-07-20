La planta de Guadassuar se consolida como referente en la gestión de residuos con el centro voluminosos más grande de España

La construcción del nuevo centro de tratamiento de voluminosos más grande de España convierte la planta de residuos de Guadassuar en un centro de referencia que no sólo permitirá pasar de un 10 % de aprovechamiento en un tipo de residuos que ha crecido exponencialmente en los últimos años al 90 %, sino también dar una segunda vida a muebles y otro tipo de enseres que puedan ser reutilizados. “Este centro nos sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la econonomía circular y la recuperación de materiales”, ha señalado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en una visita a la planta, que entrará en funcionamiento a finales de año en paralelo a la segunda fase de la instalación, actualmente en construcción, que ampliará el centro con una zona para la gestión de restos de poda y jardinería, un espacio para la preparación para la reutilización de muebles y enseres, un almacén de residuos peligrosos, un área para el tratamiento de escombros y otra para la gestión de colchones.

Àngel Rodríguez explica al conseller y al presidente de la diputación el funcionamiento de la instalación. / Perales Iborra

El presidente el Consorcio Ribera-Valldigna, Vicent Estruch, y el presidente de la diputación de València, Vicent Mompó, han acompañado a Martínez Mus en esta visita a una planta que, como adelantó Levante-EMV, ha supuesto una inversión de 12.176.587 euros, con un 77 % financiado por la Generalitat a través de los fondos europeos Next Generation EU, mientras que la nueva fase representa una inversión de 5,8 millones de euros. También han asistido la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y los dos expresidentes del Consorci Ribera i Valldigna, José Ribera yVoro Montañana.

Los residuos voluminosos se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los ayuntamientos. El gerente del consorcio, Àngel Rodríguez, ha explicado que el plan zonal de 2004 estimaba la generación de 1.500 toneladas al año en esta demarcación de la Ribera y la Valldigna que se han convertido en más de 16.000 toneladas, apenas veinte años después. “Diez veces más de lo que planificó”, ha explicado Rodríguez, mientras detallaba que los voluminosos representan un 11 % del peso total de los residuos por lo que si no reciben un tratamiento adecuado difícilmente se pueden alcanzar los objetivos que exige la UE para reducir el rechazo que llega al vertedero. “No se trata ya de una fracción residual”, ha apostillado el conseller Martínez Mus, que ha destacado que el buen funcionamiento de Consorcio Ribera-Valldigna posibilita que se realicen inversiones de estas características y representa un “ejemplo claro de cómo los residuos pueden dejar de ser un problema y convertirse en una oportunidad”.

Alcaldes, concejales y expresidente del consorcio han participado en la visita a la nueva instalación. / Perales Iborra

El presidente del consorcio y alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, ha destacado que la planta de voluminosos representa “un punto de inflexión para el futuro del consorcio” y una “infraestructura estratégica” para tratar las casi 17.000 toneladas de este tipo de residuos que se generan anualmente, a una media de 50 kilos por habitante y año. Estruch ha destacado que el complejo de residuos de Guadassuar es ya uno de los más completos de España y ha incidido en que “la suma de esfuerzos de instituciones públicas y privadas permite avanzar hacia un futuro más verde y sostenible”.

El presidente de la diputación, Vicent Mompó, ha comentado que, junto al agua, la gestión de los residuos es uno de los servicios que considera prioritarios y ha señalado que “la recogida no puede ser responsabilidad de cada pueblo” mientras abogaba por unir esfuerzos en este ámbito. “Aún queda trabajo por hacer, es importante que en la recogida y el tratamiento haya más unión”, ha incidido Mompó.

Ignacio Gómez, en representación de Urbaser, la empresa que gestiona la planta de residuos, ha destacado que el tratamiento de voluminosos permitirá “reducir significativamente el porcentaje de rechazo” que se envía a vertedero. Gómez ha comentado que estas nuevas instalaciones también también permitirán recuperar muebles y otros enseres para el mercado a través de empresas de economía social.

El Consorcio Ribera-Valldigna, responsable de la gestión de los residuos domésticos de 51 municipios y tres entidades locales de la Ribera y la Valldigna, completa así la denominada instalación número 4, que cuenta con una superficie de 9.000 metros cuadrados y que dará una segunda vida a muebles, enseres y colchones procedentes de la red de ecoparques y de los servicios de recogida de los ayuntamientos. El gerente del consorcio ha destacado que el tratamiento actual, a través de la trituración, apenas permitía recuperar el hierro mientras que ahora la planta cuenta con una línea completa de aprovechamiento. “Pasamos del caos que suponía una montaña de voluminosos a tener producots que tengan una segunda vida, pasamos de aprovechar un 10 % como mucho a un 90%”, ha agregado. La innovadora tecnología también permitirá recuperar residuos voluminosos enteros para que puedan ser reutilizados.

Noticias relacionadas

Con una superficie total de 83.400m2, el Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar se consolida como la instalación de gestión, recuperación y preparación para la reutilización de residuos más grande de España. Actualmente es gestionado por Urbaser, una de las empresas líderes en la gestión de residuos en España.