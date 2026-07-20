El realizador de Cullera Jordi Piris compite por primera vez en el festival internacional de Calcuta

El realizador audiovisual Jordi Piris, natural de Cullera, consolida su proyección internacional con la selección de su cortometraje documental “Entre la ceniza y el algoritmo” en el 15th Kolkata Shorts International Film Festival 2026, uno de los festivales de cortometrajes más destacados de la India. La obra compite en el certamen que se celebrará en la ciudad de Calcuta, un escaparate para el cine independiente que reúne cada año producciones de numerosos países.

La selección supone un importante reconocimiento para este proyecto personal del cineasta cullerense, una propuesta de marcado carácter sensorial que invita al espectador a adentrarse en el corazón ritual de la India contemporánea para reflexionar sobre el papel de la espiritualidad en un mundo cada vez más condicionado por la tecnología, la imagen y las redes sociales.

Una imagen del documental de Piris. / Levante-EMV

El documental nace del segundo viaje de Piris al país asiático, una experiencia que despertó en él una inquietud que terminó convirtiéndose en el hilo conductor de la película.

«Este proyecto nació de una pregunta que me picaba por dentro: ¿qué pasa con lo sagrado cuando se convierte en espectáculo?», explica el director.

A partir de esa cuestión, “Entre la ceniza y el algoritmo” construye un relato visual que evita las explicaciones y apuesta por la observación directa. Rodado en escenarios tan emblemáticos como la Kumbh Mela de Prayagraj, considerada la mayor peregrinación religiosa del planeta, la ciudad sagrada de Benarés y las calles de Delhi, el documental capta gestos, silencios y rituales que muestran una espiritualidad en constante transformación.

Las imágenes reflejan los contrastes de una India donde conviven la tradición milenaria y la hiperconectividad: sadhus cubiertos de ceniza mientras decenas de teléfonos móviles registran cada movimiento; cánticos capaces de detener el tiempo frente a pantallas que monetizan mantras; o una fe ancestral que, en ocasiones, se entrelaza con discursos de identidad política.

Con una cuidada fotografía y un potente tratamiento del sonido —donde los cánticos, los murmullos, el agua, los motores y el bullicio urbano construyen una auténtica experiencia inmersiva—, Piris propone un viaje contemplativo que busca emocionar antes que explicar.

Otra secuencia del corto del realizador cullerense. / Levante-EMV

El cineasta insiste en que su intención nunca ha sido ofrecer respuestas cerradas, sino despertar la reflexión del espectador.

«No va de dar respuestas. Va de abrir preguntas. Si consigue que alguien mire más allá de la postal, ya habrá hecho lo que tenía que hacer», afirma.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Fotografía por el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, Jordi Piris ha desarrollado una extensa trayectoria en el ámbito del documental, la ficción, la información y la publicidad. Su trabajo se caracteriza por combinar el rigor periodístico con una gran sensibilidad visual y un profundo interés por explorar los espacios donde confluyen lo humano, lo simbólico y lo espiritual.

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La presencia de “Entre la ceniza y el algoritmo” en el 15th Kolkata Shorts International Film Festival que ha comenzado este domingo representa un nuevo paso en la carrera del realizador cullerense y permitirá que una historia nacida de la observación de la India contemporánea llegue a un público internacional. Una obra que, desde la contemplación y la poesía visual, invita a preguntarse qué lugar ocupa hoy lo sagrado en una sociedad gobernada por la inmediatez y los algoritmos.