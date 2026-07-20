Santa Cecilia de Cullera conquista el Certamen Internacional de Bandas de Música de València

La Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera ha firmado este domingo una de las páginas más brillantes de su historia reciente al proclamarse vencedora de la Sección de Honor del 138.º Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciutat de València". La formación cullerense regresaba al prestigioso concurso tras varios años de ausencia y lo ha hecho por la puerta grande, obteniendo el primer premio y la máxima puntuación del certamen con 352 puntos.

La banda, durante la actuación bajo la dirección de Marcel Ortega. / Levante-EMV

La actuación de la banda, dirigida por Marcel Ortega Martí, ha convencido al jurado tanto en la interpretación de la obra obligada, "Ressorgir", del compositor Francisco Zacarés Fort, como en la ejecución de la obra de libre elección, Sinfonía nº 3 "Aquae Flaviae", de Martínez Gallego. La sesión se abrió con el pasodoble Tercio de Quites, de Rafael Talens Pelló, como pieza de calentamiento.

La obra obligada de esta edición, "Ressorgir", rendía homenaje a los voluntarios, a las víctimas y a todas las personas afectadas por la dana a través de tres movimientos cargados de simbolismo: ... amb germanor i solidaritat, Lament (In memoriam) y ... com el Fènix, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del certamen.

El regreso de Santa Cecília a la máxima categoría del concurso se salda así con un triunfo de enorme relevancia para la entidad y para la ciudad de Cullera, consolidando el excelente momento artístico que atraviesa la sociedad musical y reafirmando el prestigio de una de las bandas con mayor tradición de la Comunitat Valenciana.

En la clasificación final de la Sección de Honor, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera encabezó la tabla con 352 puntos, seguida por la Unión Musical de Torrent, que obtuvo el primer premio con 348 puntos. También fueron distinguidas con segundo premio la Societat Musical La Lira Castellonera, con 317,5 puntos; la Sociedad Musical Manisense, con 306,5 puntos; y la Societat Musical d'Alzira, que alcanzó los 278,5 puntos.

La 138.ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciutat de València" coincide además con el 140 aniversario de un concurso considerado uno de los más importantes del panorama bandístico internacional, una trayectoria únicamente interrumpida por la pandemia de la covid-19.

La jornada ha concluido con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de València, dirigida por Cristóbal Soler, que ha ofrecido un programa integrado por la suite sinfónica Scheherazade, de Rimski-Kórsakov, con el violinista Néstor Luciano Casalino como solista, además del Himno a Valencia y el Himne de la Comunitat Valenciana.

El triunfo de Santa Cecília de Cullera supone un nuevo hito para la música valenciana y refuerza el papel de la ciudad como una de las grandes referencias bandísticas de la Comunitat, culminando con éxito un esperado regreso al escenario más exigente del certamen valenciano.