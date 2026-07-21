La CHJ prohíbe el baño en el Canal Júcar-Túria a su paso por la Ribera

El Ayuntamiento de Alzira ha compartido una comunicación oficial emitida por la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la que se recuerda que está terminantemente prohibido el baño en todo el trazado del Canal Júcar-Túria. Esta alerta responde al aumento detectado de personas que acuden a esta infraestructura para bañarse con la llegada del calor estival, una práctica que entraña un grave riesgo para la integridad física y la vida de los bañistas debido a las peligrosas características hidráulicas de la conducción, sus fuertes corrientes y la posibilidad de cambios repentinos en el caudal causados por la evolución meteorológica.

El Ayuntamiento de Alzira informa asimismo de la prohibición total del baño en el río Júcar y sus alrededores durante los próximos días. La medida se ha adoptado ante la previsión de un incremento significativo del caudal y la llegada de condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar de manera directa al Canal Júcar-Túria.

Llamada a la responsabilidad ciudadana

Según las autoridades hidrográficas, en las próximas jornadas se pueden registrar aumentos repentinos del volumen de agua y variaciones abruptas en la corriente. Estas alteraciones suponen un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos, ya que el canal puede generar fuertes corrientes y crear zonas de gran peligrosidad, incluso cuando el agua a simple vista parezca tranquila. Desde el consistorio hacen un llamamiento a la responsabilidad colectiva y recuerdan que la advertencia tiene como único objetivo prevenir accidentes y garantizar la protección de toda la población.

La prohibición afecta de forma directa a diversos municipios de la comarca de la Ribera Alta por cuyos términos discurre el trazado del canal desde su origen en el embalse de Tous, entre los que se encuentran poblaciones como Tous, Alzira, Guadassuar, l'Alcúdia, Benimodo, Carlet, Alginet y Benifaió, entre otras localidades de la comarca y comarcas colindantes por donde transcurren los 60 kilómetros de esta infraestructura.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, el organismo de cuenca ha solicitado a todos los consistorios implicados que refuercen las labores de vigilancia y las actuaciones informativas y preventivas para evitar el acceso de la ciudadanía al canal. Asimismo, la CHJ subraya que el Canal Júcar-Túria es una infraestructura crítica y esencial, clave para asegurar tanto el riego agrícola como el suministro de agua potable a la ciudad de Valencia y a su área metropolitana, por lo que resulta imprescindible preservar su seguridad y correcto funcionamiento.