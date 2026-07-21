La colaboración ciudadana permite frenar dos okupaciones en día y medio en Carcaixent
La coordinación de la Policía Local y la Guardia Civil frustran más de cuarenta allanamientos en el último año en el municipio
La colaboración de los vecinos ha sido crucial para el éxito de las operaciones realizadas conjuntamente por la Policía Local de Carcaixent y la Guardia Civil y que han desactivado la ocupación de dos viviendas en el municipio en día y medio. Así lo ha destacado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, que ha agradecido a los ciudadanos su contribución: “El aviso de los vecinos ha facilitado una rapidísima actuación de la Policía Local coordinada con la Guardia Civil del municipio y se ha podido vaciar, sacar a la gente e identificarlos”, relata. Además, “se han abierto diligencias en los juzgados por usurpación”, ha añadido.
Las operaciones se han desarrollado estos últimos días en dos inmuebles ubicados en la Gran Via Joan XXIII y en la calle del Comandante Hernández. En el primer caso, Almiñana indica que se han iniciado los trámites para el tapiado del acceso a la vivienda, en virtud de la ordenanza antiokupación del municipio, que faculta a la administración local a tapiar los accesos de las viviendas de forma subsidiaria para evitar que se replique el problema en el futuro. Una de las casas afectadas es propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo y la otra de unos vecinos de Carcaixent, a los que se les ha requerido que protejan la propiedad.
"Estamos muy pendientes"
“Había parado un poco en los últimos tiempos”, reconoce la alcaldesa. “Estamos muy pendientes. Entre 2025 y 2026 hemos frustrado más de cuarenta intentos de okupación”, destaca. “Gracias a la colaboración ciudadana, que es fundamental”, subraya. E incide: “Estamos muy agradecidos porque las alertas de la población activan enseguida a la policía y a la Guardia Civil y esta coordinación propicia la desactivación de los intentos de okupación”, describe Almiñana.
Los casos detectados han tenido lugar en estos días pasados. El sábado a mediodía se recibió el aviso del piso en la calle Comandante Hernández y el otro tuvo lugar este lunes. “El mensaje está dado. En Carcaixent es muy difícil okupar porque estamos muy pendientes pero, así y todo, es un problema que está en todos los municipios y que aquí intentamos atajar”.
Ordenanza municipal pionera
En este sentido, cabe recordar que Carcaixent es, junto a Carlet, uno de los municipios de la comarca pionero en la creación y aplicación de una ordenanza específica para combatir la ocupación irregular de viviendas. Aunque, en ambos casos, los gobiernos locales han reconocido la dificultad legal para actuar en determinados casos, que requieren de un procedimiento judicial; también es cierto que la nueva norma ya ha demostrado su eficacia, bien a la hora de forzar a los propietarios a mantener unas mínimas condiciones de mantenimiento de las viviendas abandonadas o en desuso, bien en la capacidad que los ayuntamientos han encontrado, a través de estas ordenanzas, para darse una cobertura legal para dificultar el acceso a estas viviendas a través del tapiado de puertas o ventanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ribera ante el aviso rojo: Alzira cierra la Murta y la Casella, Benifaió suspende la 'Escola d'Estiu' y la piscina será gratuita en l'Alcúdia
- El juez desestima la suspensión cautelar y arranca el derribo de las casas expropiadas para construir la ronda de Carlet
- El control de aforo en l'Assut de Antella funciona: 'Hemos pasado de 2.000 personas en el área recreativa a 420
- Sumacàrcer cierra 'sine die' l'Illa de l'Esgoletja tras dos muertes en el Xúquer en cinco días
- La expropiación de terrenos suma otros 4.800 m2 y acerca la anhelada ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira
- Las cabras se vuelven a dejar ver en las calles de Sumacàrcer con termómetros por encima de los 40ºC
- Ratlla del Terme, la frontera entre Cullera y Sueca vuelve a convertirse en tierra de nadie
- Aumenta la tensión política en Alzira: doble reprobación en una misma tarde