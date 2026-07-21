Las lecciones del ídolo Ferran Torres inspiran a los escolares de Sueca

El nombre de Ferran Torres ocupa desde este domingo las portadas de todo el mundo. El delantero valenciano del FC Barcelona se convirtió en el gran héroe de la selección española al marcar el gol que permitió a España proclamarse campeona del Mundo 2026, un tanto que ya forma parte de la historia del deporte español y que permitirá a la selección lucir su segunda estrella como campeona mundial en las próximas competiciones oficiales.

Sin embargo, más allá del éxito deportivo y del reconocimiento internacional, quienes han tenido la oportunidad de compartir tiempo con el futbolista conocen una faceta mucho menos mediática: la de un joven profundamente comprometido con la educación, la juventud y los valores que le han acompañado desde sus inicios.

Ese lado más humano quedó patente gracias a la colaboración de Ferran con los alumnos del Colegio Luis Vives de Sueca en el proyecto educativo ‘Normales’, una webserie impulsada por el propio centro que trata las consecuencias de la DANA en los adolescentes y su realidad social así como emocional.

El delantero junto a los escolares y el profesor que coordina la 'webserie' educativa. / Levante-EMV

'Normales', una webserie impulsada por el Colegio Luis Vives de Sueca

En este proyecto, el jugador decidió implicarse personalmente recibiendo a un grupo de estudiantes en su propia casa. Allí compartió con ellos varias horas de conversación y les mostró que detrás de una estrella del fútbol todavía existe el mismo joven valenciano que no ha olvidado sus raíces. Fue una jornada llena de momentos difíciles de olvidar. Ferran firmó camisetas y compartió recuerdos significativos de su trayectoria deportiva. También los alumnos tuvieron la oportunidad de jugar a fútbol con el delantero valenciano. La jornada fue una experiencia “inolvidable”, según relatan los propios estudiantes.

Uno de los momentos que más impactó a los estudiantes llegó cuando les habló de la importancia de conservar intactos los valores personales pese a la fama y al reconocimiento internacional. "Seas más o menos famoso, más o menos rico, lo importante es mantener cerca a las personas que siempre han estado a tu lado y nunca te han fallado", les explicó el delantero, en un mensaje que resume la filosofía con la que afronta tanto su carrera profesional como su vida personal.

"Seas más o menos famoso, más o menos rico, lo importante es mantener cerca a las personas que siempre han estado a tu lado" Ferran Torres — Delantero del F.C Barcelona

Además, su colaboración dio un paso más allá porque antes de despedirse hizo una promesa a los alumnos del Luis Vives de Sueca: dedicarles un gol en su próximo partido. Y cumplió su palabra. En un encuentro disputado frente al Levante UD, Ferran Torres volvió a ver portería y celebró el gol con la dedicatoria pactada con los estudiantes, un gesto que emocionó profundamente a los participantes de la jornada que compartieron con el jugador.

Dedicarles un gol en su próximo partido

Ahora, después de convertirse en el futbolista que ha llevado a España hasta su segundo Campeonato del Mundo, aquella visita al Colegio Luis Vives adquiere un significado todavía mayor.

Mientras millones de aficionados celebran el gol que ya forma parte de la historia del fútbol español, en Sueca existe un grupo de jóvenes que, además del campeón del mundo, conocieron a la persona que hay detrás del deportista. Un futbolista que encontró tiempo para escuchar, aconsejar, jugar, reír y compartir experiencias con unos estudiantes que trabajan para cambiar la realidad a través de la educación y del audiovisual.

Porque antes de convertirse en el héroe de un país entero, Ferran Torres ya había demostrado que las grandes victorias no siempre se celebran en un estadio. Algunas se consiguen dedicando unas horas a escuchar a unos jóvenes que lo idolatran, cumpliendo una promesa hecha desde el corazón o recordando, incluso desde la cima del fútbol mundial, que el verdadero éxito consiste en no olvidar nunca las raíces y a las personas que siempre han estado al lado.