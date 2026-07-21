Salones Carlos Valiente de Alzira suma cuatro nuevos finalistas en los Premios Fígaro a las puertas de su 20 aniversario
La firma alzireña vuelve a situarse entre los grandes referentes de la peluquería creativa española con más de treinta nominaciones y 16 Premios Fígaro conseguidos en catorce años
La firma alzireña Salones Carlos Valiente ha conseguido cuatro puestos como finalista en la edición de 2026 de los Premios Fígaro, un nuevo reconocimiento que llega justo cuando se prepara para celebrar sus primeros 20 años de trayectoria.
En una edición especialmente competitiva, con más de 130 colecciones presentadas en ocho categorías y únicamente tres finalistas seleccionados en cada una de ellas, el Art Team de Salones Carlos Valiente ha logrado destacar en cuatro de las principales categorías: Carlos Valiente ha sido escogido finalista a Peluquero Español del Año; el Art Team Salones Carlos Valiente, finalista a Mejor Colección Comercial Femenina; Borja Carbonell opta como finalista a Mejor Colección Comercial Masculina; y, por último, Jorge Rupidera ha sido escogido como finalista a Peluquero Revelación. El certamen de entrega de los premios se celebrará el próximo 16 de noviembre.
Se trata de cuatro nominaciones “que reflejan la diversidad creativa y la fortaleza de un equipo capaz de competir al máximo nivel en peluquería femenina, masculina y talento emergente, además de situar nuevamente a Carlos Valiente entre los nombres que optan al mayor reconocimiento individual del certamen”, destacan desde el salón de peluquería y estética de Alzira.
Catorce años haciendo historia en los Fígaro
Los resultados de 2026 se suman a una trayectoria estrechamente ligada a los Premios Fígaro. En los últimos catorce años, los profesionales de Salones Carlos Valiente han sido seleccionados como finalistas en más de 30 ocasiones y han conseguido levantar 16 Premios Fígaro.
Un palmarés que no responde “a un éxito puntual, sino a una forma de entender la peluquería basada en la formación continua, la investigación, la creatividad y el trabajo en equipo”, señalan.
Estas nuevas nominaciones adquieren un significado especial al coincidir con un momento clave para la firma, que se encuentra a las puertas de celebrar su 20 aniversario. “Dos décadas en las que Salones Carlos Valiente ha evolucionado desde el trabajo diario en el salón hasta convertirse en un nombre reconocido dentro de la peluquería creativa nacional e internacional”, describen en un comunicado de prensa.
Experiencia, equipo y una nueva generación
La candidatura de Carlos Valiente a Peluquero Español del Año supone uno de los grandes hitos de esta edición. Una nominación que reconoce su trayectoria, su visión artística y su capacidad “para construir un proyecto en el que el éxito individual siempre ha avanzado de la mano del crecimiento colectivo”. Junto a él, la nominación del Art Team a Mejor Colección Comercial Femenina y la de Borja Carbonell a Mejor Colección Comercial Masculina muestran la versatilidad de un equipo que trabaja diferentes disciplinas, códigos estéticos y formas de interpretar la imagen.
Uno de los nombres propios de esta edición es Jorge Rupidera, que debuta tanto dentro del Art Team como en los Premios Fígaro y lo hace directamente como finalista a Peluquero Revelación. Su nominación representa la llegada de una nueva generación al equipo y refuerza la apuesta de Salones Carlos Valiente por detectar, formar y acompañar nuevos talentos.
“Llegar a nuestro 20 aniversario con cuatro nuevas nominaciones es muy emocionante. Los premios son importantes, pero detrás de cada final hay muchas horas de formación, trabajo, compañerismo y ganas de seguir creciendo. Ver reunidos en una misma edición la experiencia, la fuerza del equipo y el debut de Jorge refleja perfectamente lo que somos y hacia dónde queremos avanzar”, destaca Carlos Valiente.
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