El velero Barbablu vence en el XXIV Trofeo Pirata Dragut de Cullera
Dos embarcaciones locales completaron el podium: Saona y S4 Granblau.
Nueva victoria para el velero Barbablu. El barco capitaneado por Carlos Pavía y perteneciente al Real Club Náutico de Gandia fue el vencedor del XXIV Trofeo Pirata Dragut que se celebró en aguas de Cullera el pasado sábado al mediodía.
Los otros dos puestos de honor fueron para dos embarcaciones locales del Club Náutico de Cullera. La plata se la llevó el Saona de Paco Torres y el bronce fue para el S4 Granblau de Vicente Sanjuán.
El resto de la clasificación general la completaron: León, Constancia II, Apero, Lasalada, Tourane, Pekas y Maat.
En cuanto a las clasificaciones por categorías, en la clase 1 venció el Constancia II y por detrás quedó Lasalda. En la clase 2 ganó el S4 Granblau y le siguieron Tourane y Pekas. Mientras que, en la clase 3 se impuso el Barbablu, seguido por el Saona y el León.
Desde el Club Náutico de Cullera, organizador de la prueba, quisieron agradecer, una vez más, la participación de todas estas embarcaciones.
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