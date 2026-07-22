Alzira multa con mil euros a una persona por alimentar a las palomas

El Ayuntamiento de Alzira ha impuesto una sanción de 1.000 euros a una persona por alimentar a las palomas tirando una gran cantidad de trozos de pan desde el balcón de su vivienda, situada en la avenida del Parque, según ha dado a conocer el concejal de Agricultura, Servicios para la Ciudad y Seguridad, Enrique Montalvá. La Junta de Gobierno Local ha declarado estos hechos constitutivos de una infracción grave de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, la cual prohíbe cualquier acción que deteriore o ensucie el ornato de la vía pública. Según concluye el expediente sancionador, este tipo de acciones favorecen la concentración de aves en la calle y generan inconvenientes de salubridad, limpieza y convivencia vecinal.

El regidor Enrique Montalvá ha explicado que la sanción persigue “concienciar a la población sobre la importancia de no dar de comer a estos animales”, y ha señalado que ”al alimentar a las palomas se favorece su proliferación e interfiere en los trabajos municipales para controlar su población”. En este contexto, el edil ha recordado que Alzira participa junto a la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Colombicultura en una campaña de captura de palomas asilvestradas, la cual ha permitido retirar cerca de 1.600 ejemplares de la ciudad desde el pasado mes de septiembre, tal y como ha publicado Levante-EMV.

Mejorar la salubridad

Montalvá ha lamentado que este tipo de conductas en viviendas, parques o calles “representan un retroceso en una campaña orientada a reducir la presencia de estas aves de forma controlada” y mejorar la salubridad de los espacios públicos. Por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y ha recordado que la presencia masiva de palomas incrementa la acumulación de excrementos, genera riesgos sanitarios y provoca desperfectos en los edificios y el mobiliario urbano de la localidad.