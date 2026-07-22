El atleta de Alzira Álex Sangil gana el bronce europeo sub-18 en los 1.500 metros

El atleta alcireño Álex Sangil, de 17 años y miembro del Proyecto FER, ha conseguido el mayor logro de su carrera al ganar la medalla de bronce en los 1.500 metros del Campeonato de Europa sub-18, celebrado en Rieti (Italia). Tras un año 2025 complicado por el cambio de categoría, la constancia del corredor de Alzira ha tenido recompensa en su primera gran cita internacional. Sangil logró el pase a este campeonato tras quedar subcampeón de España en Castellón con un tiempo de 3:43:28, la tercera mejor marca española de la historia en su categoría.

Con este resultado en Italia, el deportista rompe una racha de diez años sin presencia española en el podio europeo sub-18 de 1.500 metros. Además, logró superar a uno de sus principales rivales a nivel nacional, el gallego Xoel Franco. Preguntado sobre si su esfuerzo es un ejemplo de perseverancia, Álex Sangil asegura que «es posible. Porque esa es, precisamente, una de mis virtudes: ser constante y no rendirme hasta conseguir lo que me propongo y cumplir mis sueños. Este era uno de ellos».

En el aspecto táctico, Sangil apostó por correr delante tanto en la semifinal como en la final para evitar problemas durante la prueba. El atleta explica que «este tipo de carreras suelen ser lentas. Son habituales los empujones y los golpes. Sabía que, para poder llegar bien a la última vuelta, necesitaba estar ahí delante, pero sin haberme desgastado en exceso. Era una de las claves. Afortunadamente, la estrategia me salió bien». Sobre su futuro en la distancia, aclara que «en realidad, aún es muy pronto para decidir qué voy a hacer en un futuro, pero por el momento me quedo en 1.500».

Paso a la categoría sub-20

A la hora de hablar de sus referentes en el atletismo, Sangil señala que «desde pequeño, uno de mis ídolos siempre ha sido Adel Mechaal. Otros podrían ser Adrián Ben o Mohamed Attaoui». Ahora, el alcireño ya piensa en su paso a la categoría sub-20 en 2027, un reto que afronta con optimismo: «La verdad es que lo afronto con más ganas que nunca. Puedo decir que estoy preparado para los próximos objetivos que me exija esta nueva categoría. Estoy deseando dar ese salto y debutar».

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La joven promesa del atletismo de Alzira, Álex Sangil, forma parte del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), un programa que apoya y reconoce el esfuerzo de los deportistas valencianos de capital totalmente privado impulsado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso.