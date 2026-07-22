Alzira suspende la procesión de Sant Bernat por la alerta roja
La Misa Mayor se celebrará a las 11 horas y el castillo se disparará tras el verano
El ayuntamiento cierra los parques naturales de la Murta y la Casella y el cementerio municipal
Inés Hernández Lladró
La alerta roja por altas temperaturas y fuertes tormentas ha obligado a modificar el programa del día grande de Alzira. La junta directiva de la Archicofradía de los Santos Patronos Bernardo, María y Gracia ha anunciado este miércoles la suspensión de la procesión y de la Misa Mayor de la jornada de mañana. Se trata de una decisión que califican de “difícil” pero necesaria ante el riesgo que supone mantener los actos en plena emergencia meteorológica.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado alerta roja por altas temperaturas y fuertes tormentas para la tarde de Sant Bernat. La archicofradía ha explicado en un comunicado en sus redes sociales que no pueden asumir la responsabilidad de exponer a los asistentes de estas actividades a unas condiciones que consideran “un riesgo” para la salud. Un anuncio que ha sido bien recibido por los seguidores.
La procesión y la Misa Mayor adelantan su horario a las once de la mañana con el objetivo de poder continuar la tradición este año. Desde la junta directiva de la archicofradía agradecen la comprensión de todos los fieles de Sant Bernat. Envían un mensaje claro: “que este contratiempo no impida continuar rezando a nuestros amados mártires”, destaca la congregación.
También, el Ayuntamiento de Alzira ha anunciado la suspensión del castillo de fuegos artificiales programado para la noche del jueves ante el aviso de riesgo extremo de incendio que se ha anunciado para este 23 de julio. El consistorio alerta de los valores extremos que registrará el municipio durante la jornada de mañana, ya que entre el medio día y la tarde se esperan valores entre 36º y 41º C y una sensación térmica que podría alcanzar los 50º C. Todavía no hay fecha programada para disparar el castillo, Gemma Alòs, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alzira, explica que "seguramente se aplazará a finales de verano" porque debido a las constantes alertas por altas temperaturas y riesgos de incendios "no es seguro disparar fuegos artificiales".
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