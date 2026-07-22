"El concierto más corto en la final del mundial es el colofón a nuestra carrera": una gala que emocionó a los músicos de Guadassuar y Castelló

El talento que España llevó al mundial se acumula en la Comunitat Valenciana porque el autor del gol que nos coronó como los “Reyes del Mundo”, Ferran Torres, es natural de Foios y el quinteto que interpretó el himno nacional el domingo también es valenciano. Además, dos de los músicos integrantes de este grupo son de la Ribera: Carlos Benetó Grau, trompetista de Castelló y Manolo Pérez Ortega, trompista de Guadassuar.

Un correo el viernes 17 de julio alertaba de la posibilidad de interpretar el himno de España en la final del mundial del domingo 19 de julio en la que se enfrentaban España y Argentina. Este grupo de cámara pensó que se trataba de un bulo porque “hoy en día nunca se sabe si es verdad o es mentira”, explica Pérez. Tras unos instantes de investigación confirmaron que la propuesta era real, ya que el coordinador artístico de la final del mundial, el mexicano Carlos Navarrete, les vio actuar años atrás en Madrid y quiso invitarlos a tocar su himno nacional porque, según él, reunían las características idóneas para llevar esta tarea a cabo.

Tras cancelar compromisos con familia, amigos e incluso otros conciertos como el de la Lira Casellonera en Certamen Internacional de Bandas de Valencia ‘Ciutat de València’ (CIBM), en el caso de Benetó y otros dos compañeros de Spanish Brass, Inda Bonet, trompetista y Juanjo Serra, trombonista; pusieron rumbo a Nueva York. Durante el vuelo se memorizaron la partitura completa que les había ayudado a ajustar Edu Nogueroles, tubista, director y compositor de Meliana, para que el domingo a las 10:00 de la mañana pudieran ensayar.

Los cinco integrantes del quinteto Spanish Brass en el MetLife Stadium de Nueva Jersey / Carlos Benetó Grau

Ambos músicos coinciden en que ha sido una experiencia que no saben describir con palabras. Ha sido el concierto "más corto" que han ofrecido en 37 años de trayectoria: apenas 45 segundos, lo que duró la interpretación del himno nacional. “Emocionalmente indescriptible”, destaca el trompetista de Castelló. Actuar en el mundial ha sido para ellos una oportunidad no solo de mostrar el trabajo con el que están comprometidos desde hace casi cuarenta años, sino también demostrar que “un grupo de cámara también puede llegar al corazón de las personas”, indica el trompista de Guadassuar, queriendo dar a entender que no es habitual que a grupos de cámara se los convoque para eventos de tal magnitud como es un mundial.

"Emocionalmente indescriptible" Carlos Benetó Grau — Trompetista de Castelló e integrante de Spanish Brass

La victoria de España convirtió la experiencia que vivieron los artistas ribereños en un estado de euforia mucho mayor al que sintieron previo al partido porque todos los miembros del grupo son aficionados al fútbol y para ellos fue “brutal”, según indica el trompetista. Además, como curiosidad cuentan que tuvieron que ver el partido en una zona donde principalmente había seguidores de la Selección Argentina por lo que cuando celebraron el gol de Ferran estaban “solos pegando botes”, explica el castelloner.

"Estábamos solos pegando botes"

Estar en la final del mundial el domingo como profesionales de la música fue “el colofón de nuestra carrera”, explica Benetó. En ocasiones anteriores han participado en otros eventos relevantes a nivel nacional como en los Premios Princesa de Asturias en 1995. Además, se hicieron con el premio nacional de la música en el año 2020. “Son cosas que te van dejando bonitas cicatrices en el currículum y estamos realmente encantados”, argumenta el músico de Castelló.

“Un grupo de cámara también puede llegar al corazón de las personas" Manolo Pérez Ortega — Trompista de Guadassuar e integrante de Spanish Brass

Desde los ayuntamientos de Castelló y Guadassuar han felicitado a los dos ribereños integrantes de Spanish Brass, formación que recibió el Premio Nacional de Música en 2020. En el caso de Benetó, el alcalde de Castelló, Óscar Noguera, lo felicitó públicamente al enterarse de la noticia. También la alcaldesa de Albuixech, Marta Ruiz Peris, dio la enhorabuena a Benetó puesto que es el municipio de residencia actual del músico.

Por su parte, Pérez recibió varios mensajes de felicitación del alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch tanto el día que hicieron pública la noticia como unas horas antes de la final del domingo. También, previamente a la retransmisión del partido en el municipio hicieron una mención especial al trompista para mostrar el apoyo de todo el pueblo a Pérez durante la actuación.

Los dos músicos destacan, además, el buen acogimiento que tuvo la noticia en su entorno a pesar de tener que cancelar varios compromisos. El trompetista de Guadassuar agradece la comprensión de la Lira Castellonera, concretamente del Presidente de esta Sociedad Musical, Eliseo Pla y del director, Sergio Navarro Bonaviña. Pérez insiste en que el apoyo de los familiares es fundamental, sobre todo en la profesión musical porque “de 365 días que tiene el año, 220 los pasamos fuera de casa y no es fácil”.