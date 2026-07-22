María Alcaide Escoto es la nueva Reina de las Fiestas de Turís

María Alcaide Escoto ya es la nueva Reina de las Fiestas de Turís de 2026. La emoción, la expectación, los nervios y la felicidad recorrieron las calles de Turís este sábado durante la celebración de su velada más especial: la noche de la presentación. María Alcaide Escoto y su corte de honor protagonizaron esta gran cita en la que la joven fue coronada oficialmente como Reina de las Fiestas de 2026. Arropada por una familia totalmente entregada y una corte de honor estrechamente unida, la nueva reina vivió momentos inolvidables sobre el escenario, según destacan desde el Ayuntamiento de Turís.

La nueva reina de las fiestas y su corte de honor junto a representantes municipales. / Levante-EMV

Durante la ceremonia, María recibió la banda de manos de su antecesora, Diana Vicente, mientras que el alcalde, Francisco Ricau, le impuso la corona que la acredita como máxima representante festiva. Por su parte, el concejal de Fiestas, Toni Segura, le hizo entrega de la Insignia de Oro del ayuntamiento. La noche dejó momentos profundamente emotivos, como el espectacular desfile por la pasarela, las calurosas palabras de su tía Maruja y la aparición sorpresa de sus hermanos.

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María Alcaide recibió la banda de manos de su antecesora, Diana Vicente. / Levante-EMV

Toda la sociedad turisana quiso estar presente y rendirle homenaje a través de la tradicional ofrenda de entidades y asociaciones locales. La velada concluyó por todo lo alto con el tributo musical de Fran Valenzuela a Alejandro Sanz y un brindis final que dio el pistoletazo de salida a las fiestas del municipio.