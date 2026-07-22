Ocho escenarios y tres días de música ininterrumpida marcan el arranque del Zevra en Cullera

Zevra Festival ultima los preparativos para celebrar su quinta edición en la playa de Cullera con un cartel que reunirá a cerca de un centenar de artistas y espera congregar a unos 150.000 jóvenes durante tres jornadas de música ininterrumpida. Aunque Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA encabezan la programación como grandes reclamos del festival, la cita ofrece una amplia selección de conciertos que prometen convertirse en algunos de los momentos más destacados del fin de semana.

La programación, que se desarrollará entre el 24 y el 27 de julio, combinará reguetón, pop latino, música urbana, electrónica, trap e indie en ocho escenarios con actuaciones desde las 17.00 horas hasta las seis de la madrugada.

Entre las propuestas más singulares destaca la batalla de charangas valencianas "Cara a Cara Xarangues", que abrirá el festival el viernes con un formato inédito. Diez agrupaciones musicales de la Comunitat Valenciana se enfrentarán interpretando desde clásicos populares como Paquito el Chocolatero o El Fallero hasta versiones de éxitos actuales, convirtiendo la tradición festiva valenciana en uno de los espectáculos más originales del certamen.

El viernes también sobresale la actuación de JC Reyes, uno de los artistas urbanos con mayor proyección nacional gracias a la mezcla de trap, reguetón y flamenco, además del debut en Zevra de Leire Martínez, quien tras dieciséis años como vocalista de La Oreja de Van Gogh presentará su nuevo proyecto en solitario sin renunciar a interpretar algunos de los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

La jornada del sábado reunirá algunas de las actuaciones más esperadas fuera de los cabezas de cartel. Omar Montes volverá a poner el toque festivo con su combinación de flamenco urbano y reguetón, mientras que Samuraï representará la nueva generación del pop-rock español con un directo cargado de energía. A ellos se sumará La La Love You, convertidos en una de las bandas más populares del panorama nacional gracias a himnos como El fin del mundo.

Artistas revelación

La madrugada continuará con dos de los nombres más potentes de la escena urbana. L0rna, una de las artistas revelación del trap español, y Saiko, convertido en fenómeno de masas tras encadenar varios éxitos en las plataformas digitales, prometen reunir a miles de seguidores en uno de los momentos de mayor afluencia del festival.

El domingo, última gran jornada musical, ofrecerá un cartel muy variado. Álvaro Soler aportará el sonido más internacional con sus conocidos éxitos de pop latino, mientras que Metrika, una de las voces más transgresoras de la música urbana española y natural de Castellón, presentará un espectáculo marcado por el trap, el drill y la electrónica.

Broche final

La representación de la música en catalán llegará de la mano de Ginestà, dúo barcelonés que ha conseguido consolidarse como una de las formaciones más respetadas del panorama independiente, mientras que La Pantera pondrá el broche final a la programación urbana con una actuación prevista para la madrugada del domingo al lunes.

Con una oferta que combina grandes estrellas internacionales con artistas consolidados y nuevas promesas, Zevra Festival aspira a reafirmarse como uno de los grandes eventos musicales del verano español y uno de los principales motores turísticos de Cullera durante el mes de julio.