Renfe invierte casi 140.000 euros en modernizar la estación de Benifaió-Almussafes

Renfe ha puesto en marcha las obras de modernización y mejora de la accesibilidad en la estación de Benifaió-Almussafes que cuentan con un presupuesto de 139.697 €. Se trata de una intervención que forma parte del plan ‘A Punto’ , un programa de Renfe para renovar las estaciones de cercanías y Ancho Métrico mejorando la accesibilidad así como el confort de los viajeros.

La estación Benifaió-Almussafes pertenece a la línea C2 de Cercanías del Núcleo de València. Por ella pasan cada día 80 trenes y 3.600, según informa Renfe, queriendo dar a entender que estas reformas son necesarias para garantizar la comodidad de los viajeros.

Las reformas que se contemplan son la sustitución de las escaleras, pasamanos y barandillas por elementos accesibles y se colocará en la rampa una chapa microperforada para evitar caídas. Además, se retirarán los rótulos antiguos y se sustituirán por otros retroiluminados para que los viajeros las vean con más facilidad. También se añadirá un sistema de iluminación decorativa que realzará la imagen del edificio.

Otras renovaciones se llevarán a cabo en el espacio de atención al viajero del cual se retirará el mobiliario, se demolerán los muros y acabados actuales y se ejecutarán nuevas divisiones que delimiten dos zonas: una pública y otra privada. También los aseos se unificarán en dos recintos con el objetivo de crear un aseo para personas con movilidad reducida. El techo de escayola del vestíbulo se retirará y se colocarán unos nuevos de paneles desmontables e iluminación lineal.

Estas obras se enmarcan dentro del Programa ‘A Punto’ de Renfe, que ha destinado una inversión de 3'2 millones de euros para obras rápidas en 15 estaciones del núcleo de Cercanías de Valencia. Se estima que el coste de cada actuación oscile entre los 100.00 y los 500.000 euros. Este plan prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas a corto plazo para garantizar la calidad, la accesibilidad y el confort en las estaciones de Cercanías, de acuerdo con fuentes de Renfe.