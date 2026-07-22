La Volta a Peu de Sueca acerca su trazado al río y ofrecerá premios en metálico e incentivos

El domingo 27 de septiembre, Sueca celebrará la 37ª edición de la Volta a Peu, una prueba organizada por el Club de correr Peus Quets que, como en la edición anterior, ofrecerá la posibilidad de participar en la carrera de 8 kilómetros o en la caminata de 6, ambas con salida desde la calle Sequial. El alcalde con delegación de Deportes, Julián Sáez, y representantes del club organizador, han presentado la nueva edición para la que ya se han abierto las inscripciones a 10 euros, a través de la página web cronorunner.com, hasta el 22 de septiembre.

Sobre el circuito, el director técnico de la prueba, Toni Llopis, ha explicado que será “prácticamente el mismo. La intención es acercar la prueba al entorno natural tan bonito que tenemos como es el río. Como novedad este año, el recorrido discurrirá por la pasarela nueva peatonal que atraviesa la autovía”. El representante de Peus Quets ha tenido palabras de agradecimiento hacia todas las concejalías del ayuntamiento implicadas, especialmente la de Deportes, y hacia los patrocinadores, por hacer posible la entrega de premios en metálico a los primeros, segundos y terceros en categoría absoluta, así como al primer y a la primera atleta local y a los sprint especiales en hombres y mujeres.

Julián Sáez, ha expresado el agradecimiento en nombre del ayuntamiento al club organizador, “no solo por presentar una nueva edición de la Volta a Peu, sino también por mantener viva así una de las tradiciones más arraigadas en nuestra ciudad y seña de identidad de nuestras Fiestas Mayores como es esta prueba. Gracias a los actuales responsables y a todos los que os han precedido en el club durante estos 37 años de Volta a Peu”. El primer edil ha remarcado la importancia de la carrera, “una de las más esperadas por los corredores”, y ha asegurado su presencia animando a todos los y las participantes, “es muy importante que sientan ese calor y por ello invito a la ciudadanía a acudir a aplaudirles porque lo agradecerán”. Finalmente, el alcalde ha agradecido el esfuerzo que realiza el club Peus Quets, no solo en labores de organización y seguridad de la prueba, sino también a la hora de buscar la ayuda de empresas patrocinadoras para poder ofrecer alicientes a los y las participantes, como las camisetas conmemorativas, trofeos y premios en metálico.

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Por su parte, la presidenta del Club Peus Quets, Ángeles Bernal, ha indicado que “solo tengo palabras de agradecimiento hacia el ayuntamiento, y en especial la Concejalía de Deportes, por su apoyo total; Policía Local; Protección Civil; el Grupo de Senderismo Olivetes Xafaes, por su colaboración imprescindible en todo lo que hacemos; las empresas patrocinadoras; voluntarios; colaboradores; caminantes; y sobre todo los corredores, porque ellos son el alma y lo hacemos todo por ellos”. Así mismo, Bernal ha aprovechado también para invitar a todas las personas a participar y a animar durante el recorrido.