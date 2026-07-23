El adiós de La Fúmiga: Alzira ofrece una despedida multitudinaria a su banda más grande

Alzira vivió anoche una despedida que difícilmente olvidará. La Fúmiga dijo adiós a su ciudad con un concierto multitudinario que reunió en torno a 15.000 personas en el recinto ferial —al que, justo ayer por la tarde rebautizaron como Espai d'Oci La Fúmiga—, un adiós que fue uno de los actos centrales y más esperados por los vecinos del municipio de las fiestas de Sant Bernat este 2026.

Desde primer hora de la tarde los seguidores del grupo valenciano se comenzaron a acercar al recinto del concierto mucho antes de que sonara la primera nota. Los asistentes ocuparon cada hueco disponible y esperaron varias horas a la llegada del grupo.

Àrtur Martínez, cantante de La Fúmiga, en un momento del concierto de la gira "L'últim abraç". / Levante-EMV

Poco antes de las once de la noche apareció la banda en el escenario entre una ovación larga y muy emotiva. Desde el primer tema quedó claro que la noche iba a ser un repaso emocional por su trayectoria: los clásicos que han acompañado verbenas y festivales, las colaboraciones que marcaron un antes y un después y las canciones que han convertido a La Fúmiga en un símbolo generacional. El público respondió con coros constantes y una energía que no decayó en ningún momento.

Vista del concierto celebrado anoche en Alzira en el recién bautizado Espai d'Oci La Fúmiga. / Artur Gavaldà

La actuación avanzó entre momentos de celebración y otros de nostalgia. Tocaron sus temas más emblemáticos como ‘Mediterrània’, ‘Havia de passar’ o ‘Gràcies per tant' haciendo vibrar de emoción a la ciudad que los ha visto crecer. Los asistentes bailaron y cantaron todas las canciones mientras se escapaba alguna que otra lágrima, ya que este fue el último concierto del grupo en Alzira. El periodista de Alberic, José Luis Sastre, seguidor y amigo de la banda, participó en el concierto de despedida para dar caráter de eternidad al legado de La Fúmiga: "No se aba nada. No se acaba La Fúmiga mientras sigamos cantando sus canciones, no se acabará nunca". La banda, la más grande de Alzira, contó con las habituales colaboraciones de artistas amigos sobre el escenario y también mostró una vez más su apoyo a la causa de la escuela pública y la defensa del valenciano: músicos de la Manifa's Band, la banda creada por profesores de música de los centros educativos durante la vada docente interpretaron para toda la audiencia una marcha mora muy aplaudida.

La banda exhibió la bandera de Alzira durante la actuación. / Levante-EMV

El broche final llegó a las doce y media de la noche, con un extendido aplauso que duró varios minutos en los que los artistas, visiblemente emocionados, dieron las gracias a todos los asistentes y a todos sus seguidores verbalmente así como también lanzando besos y dibujando corazones con las manos, como quedó reflejado en la foto final del concierto. Después, la sesión con DJ Trapella amenizó el resto de la noche hasta bien entrada la madrugada.

El público coreó cada una de las canciones interpretadas de principio a fin. / Levante-EMV

Alzira despidió a La Fúmiga con gratitud, con música y con una multitud que arropó a los artistas en un ambiente familiar y de cariño. Un punto y final a la altura de un grupo que ha llevado el nombre de la ciudad, la cultura y la música valenciana por escenarios de todo el país.