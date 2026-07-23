Infraestructuras retrasa a septiembre el inicio de la rotonda de la CV 50 que eliminará el cruce peligroso de la Barraca

Las obras de la anhelada rotonda de la CV 50 en la Barraca “no arrancarán antes de septiembre” de acuerdo con las previsiones de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Ya se ha firmado el acta de replanteo, y “podría estar ya en marcha”, aseguran desde el departamento. No obstante, se ha preferido dejar los trabajos hasta después del verano porque la carretera “es vía de acceso a la costa” y supondría dificultar este tránsito, explican.

Esta infraestructura, planificada para rebajar el alto índice de siniestralidad en esta zona —a la altura del punto kilométrico 11,5 de la CV-50— y mejorar la seguridad en una intersección que da acceso al monasterio de la Barraca d’Aigües Vives, el Hospital Vithas y al campo de golf La Galiana, así como a varias urbanizaciones, por un lateral, y al British School Alzira por el otro, acumula un año de retraso. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y el entonces concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, se reunieronen julio de 2025 con la directora general de Infraestructuras Viarias de la Generalitat, Mª José Martínez, y la subdirectora general, Lola Escandell, y acordaron el proyecto. El Ayuntamiento de Alzira en aquel momento ya había realizado la expropiación de los terrenos —ya que la rotonda se ubica en su término municipal—, aunque las urbanizaciones, el hospital o el campo de golf pertenecen al término de Carcaixent, como informó Levante-EMV.

Inversión de 1,5 millones

Poco después, el conseller Vicente Martínez Mus, anunció en una visita al valle de Aguas Vivas en Carcaixent, ante la alcaldesa de Carcaixent y miembros del gobierno municipal, que se había conseguido desbloquear el proyecto de construcción de una gran rotonda diseñada para eliminar un punto conflictivo de la CV-50, en el que confluyen diversos accesos muy transitados, y que su construcción se iniciaría finalmente a finales de 2025, con una inversión de 1,5 millones de euros, atendiendo una reivindicación ya histórica de los ayuntamientos implicados y de los residentes en las urbanizaciones del entorno del cenobio. Pero ese 2025 finalizó sin noticias del inicio de las obras.

En los últimos días, fuentes del departamento de Infraestructuras han asegurado que la tramitación está avanzada y que tras la época estival comenzarán los trabajos, para no dificultar el acceso hasta la costa de la Safor a través de la Ribera por la CV 50.

Este junio pasado se han cumplido cuatro años de la aprobación del proyecto de expropiación forzosa por parte del ayuntamiento, en cumplimiento del acuerdo con la conselleria, que aceptó encargarse de las obras de esta infraestructura tan reclamada en una zona con gran número de chalés y en la que se concentran también un hospital, un colegio y un campo de golf.

El departamento de Martínez Mus asegura que ya han quedado resueltos los reparos realizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la afección del proyecto al Barranc de l’Estret, una problemática que reconocen que también ha contribuido a retrasar la solución.

El proyecto básico contempla la creación de una glorieta con un diámetro de casi 50 metros, diseñada para facilitar el acceso, por un lado, al monasterio de Aguas Vivas, las urbanizaciones de su entorno, el hospital o el campo de golf y, por otro, al colegio inglés, donde la afluencia de autobuses a diario eleva el riesgo de la actual intersección, que acumula numerosos accidentes y que representa un riesgo para los numerosos usuarios y vecinos que transitan por esta vía.