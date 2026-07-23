L'Alcúdia y Montroi ofrecen entrada gratuita a sus piscinas y Polinyà amplía el horario para paliar el calor

Diversos municipios de la Ribera han adoptado medidas preventivas debido a la alerta por calor extremo y riesgo de incendios de este jueves 23 de julio. Esas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los ciudadanos ante las temperaturas extremas que ha traído consigo la alerta por altas temperaturas.

Los ayuntamientos de l’Alcúdia y Montroi durante el día de hoy mantienen la entrada gratuita a sus piscinas municipales con su horario habitual en Montroi mientras que en l’Alcúdia alargará la hora de cierre hasta las 22:00h. Polinyà del Xúquer mantiene su piscina municipal abierta también a mediodía.

En el caso de Algemesí, quedan suspendidas todas las actividades al aire libre mientras que los campus deportivos continuarán con la actividad en la piscina de verano. Además, a partir de las 12:00h el centro deportivo estará abierto solo para acceder a la piscina de verano. Hasta las 11:00h se permitirán actividades de agua al aire libre mientras que a las 12:00h se permite continuar con la actividad educativa siempre que el centro disponga de aire acondicionado. El cementerio municipal ha cerrado a las 12:00h y quedan suspendidas todas las actividades dirigidas a personas mayores.

En Alginet, el centro municipal deportivo ha cerrado a las 12:00h mientras que la piscina lo ha hecho a las 15:00h. También, Alberic se ha decretado el cierre de instalaciones deportivas desde las 12 horas de este jueves hasta las 20:00h, excepto de la piscina municipal que abrirá en su horario habitual.

El Ayuntamiento de Alzira ha decidido cerrar el parque natural de la Murta y la Casella y el cementerio municipal. También queda suspendida la procesión de Sant Bernat de esta tarde y se prohíbe el fuego de carácter lúdico-festivo a menos de 500 metros de terreno forestal (pirotecnia, barbacoas con motivo de fiestas, etcétera).

En Benifaió queda suspendida la escuela de verano, todas las actividades al aire libre y el mercado ambulante desde las 12 horas. También se ha decretado el cierre del cementerio municipal y de todas las instalaciones deportivas municipales a excepción de la piscina de verano. Además, se ha recomendado al servicio hostelero que evite hacer uso de las terrazas.

El consistorio de Carcaixent ha cerrado los accesos al paraje natural municipal ‘Hort de Soriano-Font de la Parra’ y el cementerio municipal a partir del inicio de la alerta roja. El servicio de recogida de residuos también adapta su horario y se realizará a partir de las 22:00h. También se ha puesto en marcha un dispositivo especial de control antiincendios.

Castelló de la Ribera cierra temporalmente los parques, el polideportivo y el cementerio mientras que la piscina municipal cerrará de 14:00h-17:00h y ampliará su horario hasta las 21:30h. Además, la Biblioteca Joan Fuser estará abierta como refugio climático mientras que la escuela infantil, el Centro ocupacional y la escuela de verano adaptarán su actividad según las recomendaciones.

En el caso de Corbera, el Panamu de les fontanelles estará cerrado todo el día mientras que el cementerio municipal ha abierto hasta las 13:00h y el polideportivo permanecerá cerrado toda la tarde. Además, el ecoparque municipal ha abierto únicamente de 08:00h a 13:00h sin ofrecer servicio durante la tarde.

Carlet, al igual que Alzira, ha adaptado su programa de fiestas debido a la alerta roja durante el día de Sant Bernat, ya que han salido a las 07:30h de esta mañana en romería desde el ayuntamiento hasta la ermita.

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La Pobla Llarga ha decretado el cierre de edificios municipales, parques, el cementerio y el polideportivo de 13:00h a 20:00h, pero mantiene su piscina abierta de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h. El ayuntamiento de Manuel, por su parte, ha prohibido el acceso al paraje natural de ‘Les Salines de Manuel’.