El regreso de Andreu Salom destapa fuertes tensiones en el PSPV de l’Alcúdia

La vuelta de Andreu Salom a la alcaldía de l’Alcúdia ha despertado el malestar entre las filas socialistas. El pasado miércoles el histórico alcalde del PSPV se reincorporó tras ocho meses de baja. Su voluntad, dijo a Levante-EMV, era “seguir trabajando” por su pueblo. No obstante, sus compañeros de partido, tal y como asegura la ahora ya ex alcaldesa Àngels Boix, no han visto con buenos ojos que haya vuelto sin avisar y que, una semana después de su regreso, no se haya reunido con ellos. “Nos hubiera gustado que nos hubiera dicho que se iba a reincorporar. Poder hacer una reunión y hacer un relevo y comentar todo el trabajo que hemos hecho y que tenemos que hacer”, explica Àngels Boix. La secretaria general del PSPV de l’Alcúdia ha asumido durante el tiempo de baja de Andreu Salom el cargo de alcaldesa y asegura que cuando accedió al cargo encontró una administración local “dejada”: “Nos encontramos un ayuntamiento con un abandono importante”, que atribuye a la “gestión de la alcaldía”. El principal escollo: la inestabilidad del personal. “No teníamos interventor y la secretaria y el tesorero estaban en funciones”, dice. Además, “encontramos unas veinte y pico bajas de trabajadores; ahora solo hay tres de baja”, indica Boix.

El alcalde reconoce que la dificultad para cubrir los puestos de habilitación nacional ha sido un quebradero al frente del ayuntamiento, aunque asegura que a lo largo de los años se han ido realizando cambios para facilitar el acceso de personal al Ayuntamiento de l’Alcúdia y que se ha resuelto “mientras yo estaba de baja, algo que estábamos deseando desde hace muchos años”.

Futuro político

Más allá de la gestión municipal, las discrepancias dejan entrever una falta de sintonía entre la persona que preside el ayuntamiento y la agrupación municipal que representa. Salom reconoce que “hace unos meses me llegaron a pedir que me retirara”. Recientemente, cargos del PSPV de ámbito provincial intentaron reunirse con él, sin que fuera posible, con la intención de insistir en que abandonara el cargo. Salom, no obstante, no se plantea dejarlo: “Mi futuro político se acabará después de las elecciones de mayo, cuando le entregue la vara de mando a la próxima alcaldesa o alcalde, y deseo que sea de mi partido”, dice.

Boix, candidata socialista

Por su parte, Àngels Boix, asegura que “hay consenso” en el PSPV de l’Alcúdia para que sea ella la candidata socialista para las próximas elecciones: “Somos una ejecutiva unida, vamos todos a una, no hay fracturas”, asegura. Es una candidatura que no se ha hecho pública aún, pero que validan tanto Boix como Salom, así como otras fuentes del partido consultadas.

Àngels Boix registró este martes su renuncia a la dedicación exclusiva que tenía como alcaldesa para reincorporarse a su puesto de trabajo como enfermera. Dará cuenta de este trámite en el pleno que se celebrará el próximo martes. También este pasado martes, Boix, que es secretaria general del PSPV de l'Alcúdia, y el secretario de organización local, Héctor Fernández, acudieron al ayuntamiento con la intención de reunirse con Andreu Salom “y nos dijo que no”. El alcalde se excusa: “Me iba corriendo y no los pude atender”. No obstante, asegura que el próximo martes celebrará la reunión con sus compañeros de partido para preparar la sesión plenaria ordinaria: “La normalidad volverá. La reunión de partido la debemos tener”, dice. “En un equipo de gobierno que llevamos tres años funcionando, debe haber suficiente confianza como para pedirme una reunión a través de una llamada o de un mensaje”, apostilla. Por su parte, Àngels Boix dice que “estamos a la espera de que él se ponga en contacto con nosotros y nos diga qué quiere hacer”.

Sin invitación para el COTIF

Andreu Salom lamenta que estos problemas de comunicación se hayan puesto también de manifiesto en un evento de gran importancia para el municipio, como la ceremonia inaugural del COTIF, que se celebró el 20 de julio, y a la que dice que no ha sido invitado. Por su parte, su vuelta a la alcaldía responde a su voluntad de “ayudar, poner mi grano de arena, porque hago más falta que nunca”. “¿Qué pensarán los vecinos si cuando vienen momentos difíciles me voy?”, dice. “Mi voluntad y compromiso es acabar la legislatura. Mi partido me propuso y mi pueblo me refrendó por tercera vez en 2023. Mi misión pasa por acabar mi tercer mandato, que tendré ya 66 años. Hay mucho trabajo hecho, pero aún queda mucho por hacer”, concluye.