El retorno del Alzira FS a Primera División sigue rodeado de incógnitas

El retorno del Alzira FS a Primera División sigue siendo una auténtica incógnita. Tras días y días publicando la RFEF las resoluciones en las que confirmaba la inscripción de los equipos en las diferentes categorías, este miércoles ha publicado la última en la que advertía a los clubes relacionados que tenían cinco días para resolver las deficiencias en la inscripción.

La sorpresa ha sido que el CD Xota no aparece entre las relacionadas, pero tampoco ha estado presente en ninguna de las resoluciones previas. Por el contrario, sí se le advierte al Ribera Navarra que ha de completar la documentación para jugar en Segunda División.

Otra lectura de la última resolución federativa, en la compleja partida de póker que libran la RFEF y Ramón Lázaro -propietario de los dos clubes navarros- conduce a un escenario tan insólito como inquietante. Si el CD Xota acabara siendo excluido de Primera División tras la reclamación presentada por el Alzira FS ante el departamento de Integridad, se produciría una paradoja: que se ofreciera la plaza al Alzira que, al menos a día de hoy, no parece especialmente interesado en ocuparla.

En ese supuesto, el derecho deportivo podría recaer en Ribera de Navarra. Y ahí surgiría un nuevo frente, ya que ambos clubes pertenecen a la misma comunidad autónoma y comparten propietario, lo que abriría la puerta a una eventual cesión de la plaza.

El resultado sería un laberinto reglamentario sin precedentes en el fútbol sala español, con un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. A estas alturas, ninguna hipótesis puede descartarse, incluida la de que Zambú Pinatar acabe siendo el gran beneficiado de un embrollo que amenaza con poner a prueba la seguridad jurídica de toda la competición.

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Por otra parte, el club de Irurtzun ha anunciado el fichaje de Kapu como entrenador pero ha comunicado las bajas de Dani Saldise, Gustavo Marra, Ion Cerviño, Jhonatan Linhares, Albert Ortas, Andrés Geraghty, Alejandro Palazón, Korsun, Juan Pablo Cuello y Riveras.