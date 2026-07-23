Zevra levanta en Cullera una ciudad efímera de la música con siete escenarios para 150.000 asistentes

Zevra Festival ultima los preparativos para abrir las puertas de su quinta edición con un espectacular despliegue escenográfico que convertirá durante cuatro días la playa de Cullera en una auténtica ciudad de la música. El recinto contará finalmente con siete escenarios oficiales, repartidos por una superficie de 300.000 metros cuadrados, además de una zona de acampada con 8.000 plazas, un centenar de bungalows y un pequeño espacio adicional con música para los campistas.

La organización espera la llegada de 150.000 asistentes procedentes de toda España y de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o Austria, además de visitantes de Estados Unidos, Canadá y diversos países de Sudamérica, consolidando a Zevra como uno de los grandes festivales internacionales del verano.

Un escenario principal del tamaño de un campo de fútbol

La gran protagonista del recinto será la Mainstage Negrita, una monumental estructura de 105 metros de ancho por 27 de alto, equivalente prácticamente a un campo de fútbol y con un peso de 120.000 kilos. Su diseño apuesta por una estética veraniega y multicolor en la que predomina el rosa, color corporativo del festival.

La escenografía ha sido creada por la prestigiosa firma holandesa Brok Decor, responsable de algunos de los montajes más espectaculares de Europa. Una treintena de técnicos neerlandeses se ha desplazado hasta Cullera para supervisar el montaje de una estructura en la que también se ha priorizado la seguridad, incorporando amplias salidas de emergencia integradas en el propio diseño. La explanada frente al escenario podrá albergar hasta 26.000 personas.

Tecnología, creatividad y música para todos los públicos

El segundo gran escenario será el Cutty Shark Stage, una estructura tridimensional de 63 metros de ancho y 20 de altura, diseñada por el escenógrafo valenciano Ado García. Con un esqueleto metálico cercano a los 60.000 kilos, alcanza la altura de un edificio de seis plantas y contará con tecnología audiovisual y lumínica de última generación. Su capacidad será de 17.000 espectadores y su diseño, con balcones que evocan las olas del mar, ya ha despertado una gran expectación.

El Cutty Shark Stage. / Joan Gimeno

Por su parte, Arcade Land by Vibra Mahou, de 60 por 24 metros, reutiliza y redimensiona el escenario principal de Medusa 2025 para transformarlo en un homenaje a los videojuegos clásicos y a las míticas máquinas recreativas, con capacidad para 6.500 personas.

Arcade Land by Vibra Mahou. / Joan Gimeno

El CEO de Zevra Festival, Andreu Piqueras, asegura que la configuración de los siete escenarios responde a la voluntad de ofrecer una experiencia musical abierta a todos los perfiles de público. "Hemos diseñado siete escenarios con identidad propia porque queremos que cualquier persona que venga a Zevra encuentre su sitio. Apostamos por una programación muy diversa, con estilos para todos los gustos, desde los grandes nombres internacionales hasta propuestas más alternativas. Queremos que cada asistente pueda vivir el festival a su manera y disfrutar de una experiencia diferente sin salir del recinto", afirma.

De Hogwarts a un galeón pirata

La creatividad volverá a ser una de las grandes señas de identidad del festival con propuestas alejadas de los escenarios convencionales.

El galeón pirata. / Joan Gimeno

El Dharma Stage, construido con contenedores marítimos, recreará una gigantesca biblioteca inspirada en el universo de Hogwarts, mientras que el Beyond by Pepsi sorprenderá con un impresionante galeón pirata del siglo XVII de siete plantas, reproducido a escala y convertido en cabina para los DJs. La organización considera que se trata de uno de los proyectos escenográficos más ambiciosos realizados hasta la fecha en un festival español.

Dharma Stage. / Joan Gimeno

Espacios para experiencias más íntimas

La oferta se completa con The Club, un espacio acristalado de unos 50 metros cuadrados con capacidad para únicamente 80 personas, concebido para recrear la experiencia de una sala de música electrónica tradicional en pleno macrofestival, y con Church Club, una original iglesia hinchable con aforo para 200 personas donde actuarán DJs pertenecientes a la comunidad de seguidores del festival.

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Con siete escenarios oficiales, una superficie de 300.000 metros cuadrados, 8.000 plazas de acampada y una previsión de 150.000 asistentes de una decena de países, Zevra afronta la edición más ambiciosa de su historia. Durante cuatro días, Cullera volverá a convertirse en uno de los principales epicentros musicales del verano europeo gracias a un festival que combina grandes conciertos, innovación tecnológica y una escenografía diseñada para sorprender al público desde el primer momento.