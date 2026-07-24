El alcalde de l’Alcúdia estalla y denuncia el “acoso” del PSPV para que dimita

La crisis en el PSPV de l’Alcúdia se agudiza. El alcalde, Andreu Salom, ha decido dar respuesta a las críticas a su gestión realizadas por su compañera de partido, Àngels Boix, quien asumió el cargo de alcaldesa durante la baja médica que ha apartado al primer edil de su máxima responsabilidad en su tercer mandato, tal y como publicó ayer Levante-EMV.

La vuelta de Salom, tras ocho meses de baja médica, ha destapado una profunda crisis política en el principal bastión del PSPV en la Ribera Alta, donde los socialistas gobiernan de forma ininterrumpida desde 1979. Tras conocer las críticas de su primera teniente de alcalde y secretaria general local del partido, Àngels Boix —quien ocupó la alcaldía accidental y denunció haber encontrado un consistorio "dejado"—, Salom ha roto su silencio para destapar una brecha interna que califica de "irreparable".

"Me he sentido como un trapo. Yo no quería hacer sangre, pero no me dan otra alternativa", arranca con rotundidad el alcalde. Salom sitúa el origen del conflicto mucho antes de su retirada por motivos de salud y acusa a Boix de generar divisiones desde hace años: "En la anterior legislatura, a pesar de tener mayoría absoluta, acabamos mal porque ella creó discordia en el PSPV. Divide y vencerás siempre ha sido su estrategia. Ha ido hablando mal de mí".

Aislado de su equipo de gobierno

El regidor, militante del PSPV desde hace 37 años, remarca el aislamiento que sufre dentro de la propia organización: "Han ido minándome poco a poco. Me he sentido en minoría en mi partido". Y destaca que es “el único alcalde del PSOE de España que no tengo ningún cargo orgánico en el partido”. Salom llega a atribuir su baja médica a la tensión constante en el seno de la agrupación socialista: "Caigo de baja por el abandono y el acoso del grupo del PSPV. No he recibido ningún apoyo en este tiempo. En ningún momento he sentido lealtad de mi partido". También asegura que a lo largo de los ocho meses de baja ha recibido muestras de apoyo y cariño: "La ejecutiva del PSPV son catorce miembros, pero hay muchas más personas socialistas de l’Alcúdia que se han interesado y han venido a pedirme que vuelva. Y también empleados municipales".

Andreu Salom revela episodios de extrema tensión vividos en los últimos meses. Lamenta haber hecho frente “solo” a la tragedia de la dana en la noche fatídica del 29 de octubre de 2024 y que, lejos de recibir ayuda, sus compañeros difundieran que estaba "encerrado", al tiempo que otros dirigentes socialistas le trasladaron acusaciones “falsas” contra compañeros. Además, incide en que a pesar de su delicada salud no ha recibido "ni una sola llamada" de su formación, y que el pasado mes de octubre representantes enviados por el partido le pidieron directamente que se fuera, como adelantó ayer este periódico. Asimismo, deplora que le hayan sacado de los grupos de chat del equipo de gobierno y de gestión municipal.

La impunidad de las redes sociales

La presión ha escalado hasta el ámbito personal e institucional. Salom vincula las maniobras internas con episodios como la difusión en Halloween de un cartel donde se leía 'Se busca vivo o muerto' con una recompensa, un hecho que ha denunciado como un posible delito de odio. También recientemente se ha difundido una caricatura suya con el mensaje de dimisión: "Están acusándonos con nombres y apellidos a mí y a mi mujer. Existe una total impunidad en las redes sociales", denuncia.

El alcalde ha revelado también gestiones de la dirección comarcal para apartarlo. Según su relato, el secretario comarcal Jonathan Martínez le ha transmitido un mensaje de la ejecutiva socialista alcudiana: "Si Andreu vuelve a la alcaldía nos vamos cuatro regidores", a lo que el máximo representante de la comarca le respondió a Salom que “debían hacer algo” para que se fuera.

Frente a las acusaciones de Boix sobre la falta de personal, Salom niega que la llegada de tres habilitados nacionales sea un logro exclusivo de la exalcaldesa accidental: "Toda la tramitación estaba en curso". En contraposición, critica con dureza la gestión de Boix en Servicios Sociales: "Àngels Boix ha sido desde 2019 regidora de Servicios Sociales y todos los años hemos tenido que reintegrar importe de la subvención Contrato Programa de Servicios Sociales porque no la ha ejecutado en su totalidad, siendo dinero para pagar salarios de una área muy necesaria". Salom rechaza categóricamente a Boix como futura candidata: "Àngels Boix no es mi candidata en absoluto. Han intentado destrozar mi vida política y personal".

"No he dado un golpe de estado"

Pese a la gravedad de la crisis, descarta dimitir: "Mi objetivo es resistir y acabar el mandato. Mi partido me propuso y mi pueblo me refrendó por tercera vez. Mi obligación es ser alcalde de l’Alcúdia. He vuelto a asumir esta responsabilidad, no he dado ningún golpe de estado. Mi misión es poner orden en el Ayuntamiento de l'Alcúdia".