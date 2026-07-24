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Alzira revivirá los hitos clave de Jaume I en la Vila en el 750 aniversario de su fallecimiento

Un acto institucional y una ruta teatralizada recordarán este lunes la figura del monarca, con la participación de los Moros i Cristians y la Colla Les Raboses

Forto de archivo del homenaje a Jaume I celebrado el año pasado.

Forto de archivo del homenaje a Jaume I celebrado el año pasado. / Agustí Perales Iborra

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Teresa Juan-Mompó

Alzira

El Ayuntamiento de Alzira conmemorará el próximo lunes, 27 de julio, el 750 aniversario de la muerte de Jaume I con una jornada especial que combinará un acto institucional por la mañana y una recreación histórica por la tarde. La conmemoración, promovida por el consistorio encabezado por el alcalde Alfons Domínguez i Gento, busca recordar el legado del monarca y su estrecha vinculación con la ciudad.

La programación se iniciará a las 10 horas con la celebración del acto institucional, cuya comitiva saldrá desde el Ayuntamiento de Alzira con dirección a la Casa Reial (antigua casa de l'Olivera), lugar donde se realizará una ofrenda floral consistente en una corona de laurel. A continuación, los asistentes regresarán a la Casa Consistorial para visitar el busto dedicado a Jaume I, cedido por el artista Jordi Benavent.

Por la tarde, la atención se trasladará al patrimonio histórico de la localidad con la recreación "Alzira reviu el Conqueridor: Tres fites de Jaume I en la Vila", un recorrido que dará comienzo a las 20 horas y escenificará tres hitos clave del rey en el municipio. La primera representación, dedicada a la capitulación de la villa, se llevará a cabo en el Parc de les Muralles; posteriormente, la comitiva se trasladará a la Plaça 30 de Desembre para escenificar la escena relativa al hijo del rey y de Ginesa; finalmente, la representación concluirá en la Plaça Casassús con el pasaje centrado en la abdicación real.

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Esta actividad divulgativa tiene una duración estimada de 90 minutos, es totalmente gratuita, está dirigida a todos los públicos y no exige inscripción previa. La recreación está coordinada por la firma InterpretArte y cuenta con la colaboración de la Federació de Moros i Cristians de la Vila y la Colla Les Raboses.

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