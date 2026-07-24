Un clarinetista de Benifaió también da la nota en la final del mundial
Pascual Martínez Forteza forma parte de la New York Philharmonic Orchestra desde hace 25 años y participó en la gala del descanso del partido entre España y Argentina
Inés Hernández Lladró
El pasado domingo la emoción embriagó al clarinetista de Benifaió Pascual Martínez Forteza tras actuar en el descanso de la final del mundial con la New York Philharmonic Orchestra, agrupación de la que forma parte desde hace 25 años. Además fue un mundial muy especial para él ya que España trajo a casa la segunda estrella dieciséis años después.
El clarinetista de Benifaió no tuvo claro desde el primer momento que la música fuera su vida ya que de niño jugó como portero en la academia juvenil del Real Club Deportivo de Mallorca. Sin embargo, el destino de aquel niño que jugaba en el RCD de Mallorca cambió de tal forma que aún sin ser futbolista llegaría a la final de un mundial. “Cambié mis guantes de portero por un clarinete y aún así llegué al Mundial”, explica.
“Cambié mis guantes de portero por un clarinete y aún así llegué al Mundial”
Martínez es además de músico aficionado al fútbol por lo que cuando le propusieron actuar en un evento de tal magnitud como es un mundial no dudó ni un segundo en aceptar, ya que el fútbol también fue una bonita melodía que lo acompañó durante parte de su infancia antes de descubrir el mundo de la música. Así expresó su entusiasmo en su cuenta de instagram con un post en el que aparecía con su equipación de portero del RCD Mallorca: “Hoy actúo en el show del descanso con la New York Philharmonic. ¡Menudo viaje!”.
Estar el domingo en la final del mundial le hizo “muchísima ilusión”. Tal fue el grado de emoción que cuando salió al campo para comenzar el show del descanso casi se le escapa una lágrima. “Es increíble porque te das cuenta del ambiente y de la energía que hay en el estadio”, comenta el clarinetista. Añade que fue una experiencia que difícilmente podrá olvidar a pesar de que debido a los preparativos previos y el caos al final del encuentro no pudo ver el partido entre España y Argentina.
"Es increíble porque te das cuenta del ambiente y de la energía que hay en el estadio”
Este músico de Benifaió también compartió protagonismo con la formación Spanish Brass —que cuenta con dos músicos de la Ribera—, aunque él lo hizo durante el descanso y ellos interpretaron el Himno de España al principio, por lo que no tuvieron la ocasión de verse. Y lo lamenta "enormemente", ya que conoce a tres de los integrantes del grupo porque tocó con ellos en la orquesta de Palma de Mallorca así como en la Nacional de España, y le hubiera encantado poder saludarlos puesto que "hace más de 30 años que no nos vemos". “Yo me fui a Estados Unidos en el 96 y no los he vuelto a ver”, explica dolido Martínez. A pesar de esto se alegró mucho de saber que los habían elegido para tocar el himno de los recién coronados ‘Reyes del Mundo’.
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