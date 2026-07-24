Medio centenar de gancheros guiarán 40 toneladas de troncos de Sumacàrcer a Antella en la "maerà" del Xúquer

La tradición centenaria de la "maerà" vuelve a bajar por el río Xúquer, entre los términos municipales de Sumacàrcer y Antella. Del 24 al 31 de julio se celebrará la XIV Maerà d’Antella, una recreación de la antigua conducción fluvial de la madera por el río, que el año 2022 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La fiesta comienza esta tarde, a las 19 horas, cuando se da la bienvenida a los gancheros de otras asociaciones valencianas y aragonesas, que tradicionalmente participan en el encuentro de la Ribera. Pero el gran día de esta tradición será mañana, cuando más de 40 toneladas de troncos descenderán el Xúquer desde la Illa de l’Esgoletja en un recorrido de 7,7 kilómetros hasta el azud de Antella. El domingo 26 se realizarán talleres para que los más pequeños de la casa aprendan la historia de esta tradición y posteriormente tendrán la oportunidad de participar en la III Maerà Infantil d’Antella. La edición infantil, pensada para niños y niñas de entre 6 y 12 años, tiene un recorrido mucho más reducido que la de los adultos, unos 200 metros, en los que los niños podrán saber qué se siente durante la bajada de los troncos por el río.

Un camión transporta los troncos que descenderán el Xúquer este sábado. / Levante-EMV

La "maerà" es una tradición que “probablemente tiene tiene su origen con la llegada de Jaume I”, según indica el concejal de Cultura de Antella, Paco Martínez Alberola. Los maderos castellanos de Cuenca viajaban a Antella, acampaban allí y transportaban la madera río abajo para posteriormente utilizarla para crear sillas, muebles o enseres del día a día.

Los castellanos bajaron durante muchos años hasta la Ribera para desempeñar su labor de maderos y, cuando llegaban a Antella, los vecinos exclamaban: “¡Ya vienen los maderos!”. Además, los vecinos recuerdan que “desde siempre”, explica el concejal, se ha llamado cariñosamente a amigos y vecinos “maero”, o entre ellos se han dicho “eres un maero”. Algunos tuvieron una inquietud por saber de dónde venía aquello y, a pesar de que la práctica se perdió, hace 14 años se recuperó la "maerà" como tradición popular, comenzó a celebrarse de nuevo y se constituyó la Asociación Cultural de Maeros del Xúquer.

Algunos niños del pueblo realizando la maerà infantil en ediciones anteriores. / Levante-EMV

Esta edición se espera que un centenar de personas acudan al encuentro, entre participantes, espectadores, cuerpos de seguridad y agrupaciones como la Muixeranga d’Alginet, que participará en la "maerà" la tarde del domingo. Este año, medio centenar de gancheros conducirán los troncos, casi el doble que el año pasado. Durante la semana de la "maerà", del 24 al 31 de julio, se abrirá al público una exposición fotográfica explicativa de la historia de esta tradición en la Casa de les Comportes de la Séquia Reial del Xúquer (assut d'Antella) y tendrá lugar la presentación de un libro escrito por dos historiadores de la asociación sobre el transporte fluvial de la madera en la comarca de la Ribera.

Precaución en el río

El presidente de la asociación, Leo Part, anima a todo el mundo a visitar Antella durante la "maerà", una tradición que “forma parte de la identidad del municipio”, ha explicado. Además, hace un llamamiento a los bañistas del río para asegurar tanto su seguridad como la de los participantes de la maerà: “Pido que durante la media hora inicial de la bajada del río la gente no se bañe en el río, ni se tire con colchonetas”. El presidente pide respeto ante el paso de los troncos tanto desde l’Esgoletja hasta el término de Sumacàrcer cómo cuando lleguen al azud de Antella, sobre todo por garantizar la seguridad de todas las personas durante el descenso.