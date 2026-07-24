Lleno cada noche en la 45 edición de la Semana Internacional de Música de Cámara de Montserrat

Montserrat celebra estos días la 45ª edición de la Semana Internacional de Música de Cámara, un certamen que —del 20 al 25 de julio— ofrece conciertos a las 22:30 horas en la Plaça de l'Església. Cada velada ha reunido alrededor de trescientos espectadores, que han llenado el espacio para disfrutar de actuaciones de artistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio en un entorno que destaca por su acústica singular y su belleza. Este sábado es la jornada de clausura, pero aún hay tiempo para disfrutar de los recitales del cuarteto de viento Arcis Saxophon Quartett, de Munich, que actuará esta noche de viernes, y del reconocido violinista alemán Kirill Troussov and Friends, que cerrará mañana la presente edición.

La soprano valenciana Aurora Penya acompañada al piano por el también valenciano Juan Sogel en la actuación del miércoles. / Levante-EMV

La iniciativa nació en 1981 gracias al músico valenciano Salvador Seguí, quien descubrió que la plaza poseía una sonoridad particular y propuso aprovecharla para organizar conciertos de música clásica. Su idea permitió acercar este género a una población que entonces era reducida y de carácter rural, tal como recuerda la gestora cultural del municipio, Àngels Jiménez, responsable de la programación desde 2016. Con el paso de los años, el festival ha crecido hasta convertirse en una cita consolidada y de prestigio que combina tradición, excelencia y proximidad.

El proceso de selección de intérpretes se desarrolla durante todo el año, aunque enero marca el momento de mayor actividad. “La bandeja de entrada se llena de correos y empezamos con la clasificación”, explica Jiménez. La tarea, que define como “un pequeño encaje de bolillos”, exige equilibrar estilos, formaciones y una línea temática coherente. A esta criba inicial se suma una labor de investigación que permite detectar nuevos proyectos y garantizar el nivel artístico que caracteriza al certamen, el más veterano de la comarca.

Los integrantes de Arcis Saxophon Quartett, la agrupación que actúa esta noche en la plaza de la Iglesia de Montserrat. / Levante-EMV

La edición de este año reúne a músicos procedentes de países como Alemania e Italia, pero también destaca la presencia de intérpretes valencianos. Entre ellos figuran la soprano Aurora Penya; el pianista y profesor del Conservatorio “Salvador Seguí” de Castellón, Juan Sogel; el percusionista Aron Cristòfol; el clarinetista Daniel Belloví y el Quinteto Cuesta, integrado por profesores de conservatorio con una trayectoria consolidada en el ámbito de la música de cámara. Su participación refuerza el vínculo del festival con el territorio y confirma la capacidad de Montserrat para atraer talento y mantener vivo un proyecto cultural que ya forma parte de su identidad.