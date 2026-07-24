Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyBatalla de las FloresGigafactoría Volkswagenclarinetista BenifaioPet Shops Boys Roig ArenaFord AlmussafesMultas radar Valencia
instagramlinkedin

Los palistas del Scooter de Algemesí brillan en los descensos del Bidasoa y el Urola

Marc Martínez y Mario Masiá se imponen en las dos pruebas en tierras vascas

Maria Martínez gana en el equipo combinado en Zumaia y el juvenil Héctor Marco también sube a lo más alto del podio en Irún

Marc Martínez y Mario Masiá en lo más alto del podio.

Marc Martínez y Mario Masiá en lo más alto del podio. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jordi Giménez

Antella

Los palistas del Scooter de Algemesí triunfan en tierras vascas. Los integrantes del equipo ribereño se llevaron triunfos y medallas en dos pruebas de solera, el 59 Descenso del Bidasoa y el 50 Ascenso-descenso del Urola. En la primera prueba, disputada en Irún, una de las más prestigiosas del panorama nacional en la modalidad de ríos, los del Scooter hicieron pleno, con tres embarcaciones participantes y tres podios.

En hombre sénior K-2 (12 kilómetros) Marc Martínez y Mario Masiá (50 m 28 s), después del oro en el Campeonato de España de ríos, continúan en gran forma y tras una disputada carrera se impusieron al esprint a Alejandro del Val y Pedro Angulo, del Club Piragüismo Antares de Miranda de Ebro, Burgos (50 m 28 s). Por su parte, Maria Martínez, también del Scooter pero que en esta ocasión compitió en equipo neutro K-2 junto con Malen Juaristi, finalizó segunda (12 kilómetros, 58 m 18 s). El otro triunfo del Scooter vino de la mano de Héctor Marco, que dominó en hombre juvenil K-1 (12 kilómetros, 59 m 31 s).

Noticias relacionadas

Al día siguiente, el equipo de la Ribera participó en el Ascenso-descenso del Urola, en Zumaia, sobre 8 kilómetros, en el que consiguió dos victorias. En hombre sénior, Marc Martínez y Mario Masiá (29 m 52 s) repitieron el triunfo del día anterior, y en esta ocasión también después de un reñido final junto con Pablo Zamora y Pablo Martínez, en equipo combinado (29 m 53 s). La segunda victoria de los algemesinenses fue para Maria Martínez y Malen Juaristi (33 m 47 s), que participaron en equipo combinado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez desestima la suspensión cautelar y arranca el derribo de las casas expropiadas para construir la ronda de Carlet
  2. La pelea por la primera línea de playa en Cullera: la zona reservada al alquiler alimenta la “guerra de las sombrillas”
  3. El concierto más corto en la final del mundial es el colofón a nuestra carrera': una gala que emocionó a los músicos de Guadassuar y Castelló
  4. El adiós de La Fúmiga: Alzira ofrece una despedida multitudinaria a su banda más grande
  5. La expropiación de terrenos suma otros 4.800 m2 y acerca la anhelada ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira
  6. Ratlla del Terme, la frontera entre Cullera y Sueca vuelve a convertirse en tierra de nadie
  7. La expedición que salió de Cullera para limpiar la costa española llega a Galicia con 35.000 kg de basura recogidos
  8. Albalat rescata 14 años después el proyecto del parque fluvial contra inundaciones

Los palistas del Scooter de Algemesí brillan en los descensos del Bidasoa y el Urola

Un clarinetista de Benifaió también da la nota en la final del mundial

El alcalde de l’Alcúdia estalla y denuncia el “acoso” del PSPV para que dimita

El adiós de La Fúmiga: Alzira ofrece una despedida multitudinaria a su banda más grande

El adiós de La Fúmiga: Alzira ofrece una despedida multitudinaria a su banda más grande

L'Alcúdia y Montroi ofrecen entrada gratuita a sus piscinas y Polinyà amplía el horario para paliar el calor

El retorno del Alzira FS a Primera División sigue rodeado de incógnitas

El retorno del Alzira FS a Primera División sigue rodeado de incógnitas

Así son los escenarios del Zevra de Cullera

Así son los escenarios del Zevra de Cullera

El Síndic de Greuges afea al Ayuntamiento de Almussafes su falta de colaboración para resolver una queja

Tracking Pixel Contents