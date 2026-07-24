Los palistas del Scooter de Algemesí brillan en los descensos del Bidasoa y el Urola

Los palistas del Scooter de Algemesí triunfan en tierras vascas. Los integrantes del equipo ribereño se llevaron triunfos y medallas en dos pruebas de solera, el 59 Descenso del Bidasoa y el 50 Ascenso-descenso del Urola. En la primera prueba, disputada en Irún, una de las más prestigiosas del panorama nacional en la modalidad de ríos, los del Scooter hicieron pleno, con tres embarcaciones participantes y tres podios.

En hombre sénior K-2 (12 kilómetros) Marc Martínez y Mario Masiá (50 m 28 s), después del oro en el Campeonato de España de ríos, continúan en gran forma y tras una disputada carrera se impusieron al esprint a Alejandro del Val y Pedro Angulo, del Club Piragüismo Antares de Miranda de Ebro, Burgos (50 m 28 s). Por su parte, Maria Martínez, también del Scooter pero que en esta ocasión compitió en equipo neutro K-2 junto con Malen Juaristi, finalizó segunda (12 kilómetros, 58 m 18 s). El otro triunfo del Scooter vino de la mano de Héctor Marco, que dominó en hombre juvenil K-1 (12 kilómetros, 59 m 31 s).

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Al día siguiente, el equipo de la Ribera participó en el Ascenso-descenso del Urola, en Zumaia, sobre 8 kilómetros, en el que consiguió dos victorias. En hombre sénior, Marc Martínez y Mario Masiá (29 m 52 s) repitieron el triunfo del día anterior, y en esta ocasión también después de un reñido final junto con Pablo Zamora y Pablo Martínez, en equipo combinado (29 m 53 s). La segunda victoria de los algemesinenses fue para Maria Martínez y Malen Juaristi (33 m 47 s), que participaron en equipo combinado.