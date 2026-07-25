Cullera ya vibra con el Zevra: de los duelos de charangas a la actuación estelar de Nicky Jam

Cullera ha cerrado con éxito la primera jornada del Zevra Festival, que en su quinto aniversario reúne en un mismo cartel a algunas de las voces más reconocibles de la música urbana, el pop y la fiesta de verano. El viernes dejó actuaciones de altísimo nivel, con un cabeza de cartel de proyección mundial, un rapero sevillano en plena efervescencia, una veterana de la música española reinventada en solitario y todo un icono de las verbenas populares. Pero además, esta edición ha estrenado una propuesta que ha conquistado a los asistentes desde primera hora de la tarde: el cara a cara de charangas.

El escenario Dharma by Cutty Sark acogió desde las 17:00 horas la gran novedad de esta quinta edición del festival: el ‘Cara a Cara Xarangues’, un formato inédito hasta ahora en Cullera que enfrentó, en clave de duelo festivo, a algunas de las charangas más queridas de la Comunitat Valenciana. La iniciativa, que bebe directamente del espíritu popular y fallero tan arraigado en la comarca, abrió boca con la actuación de Joel Moreno, antes de dar paso al primer gran pulso de la jornada entre Los Liaos y Txarandonga, con DJ Joel poniendo la transición musical.

El formato de enfrentamientos se sucedió durante toda la noche con gran acogida del público, que corrió de un lado a otro de la carpa para no perderse ningún asalto: No Ni Què se midió con Va de Bo entre las 20:55 y las 22:15 horas, antes de que Osuna G tomara el relevo hasta las 22:50. Ya de madrugada llegó uno de los duelos más coreados, El Truc contra Tot a Una, de 22:50 a 00:10, seguido por la sesión de DJ Lluís SB. La fiesta ‘charanguera’ continuó con El Tinglao frente a Manxisa y, ya de madrugada, con las fuerzas renovadas gracias a un nuevo pase de DJ Joel Moreno, el cierre llegó con el esperado duelo entre La Sargantana y La Jarranga, de 2:40 a 4:00 horas, que puso el broche a una propuesta que ha triunfado como una de las grandes sorpresas de esta edición.

Este primer cara a cara ha demostrado que la tradición de las charangas, tan viva en las fiestas de la Ribera Baixa, tiene también su hueco entre el reggaetón y el trap, y todo apunta a que la organización repetirá la fórmula en próximas ediciones.

Nicky Jam, durante su actuación en Cullera este viernes. / Zevra

Nicky Jam, el niño de Massachusetts que conquistó el reggaetón mundial

Con todo, el puertorriqueño Nicky Jam encabezó la noche en la Negrita Stage. Su historia es una de las más fascinantes del género urbano: inició su carrera muy joven en Puerto Rico, cuando apenas tenía 11 años, improvisando y cantando en supermercados y en la calle, y saltó a la fama al formar parte del icónico dúo Los Cangris junto a Daddy Yankee. Tras la separación del dúo y una travesía personal complicada, decidió en 2007 darle un giro a su vida y viajar a Medellín, cuna del reggaetón en Colombia, donde vivió su renacer como artista. El reencuentro con Daddy Yankee en 2012 marcó el resurgir definitivo de su carrera, que alcanzó su punto más alto en 2015 al ganar el Grammy a Mejor Interpretación Urbana gracias a "El Perdón". Con himnos como "Travesuras" o "Hasta el Amanecer", Nicky Jam es hoy uno de los grandes embajadores mundiales del reggaetón, y su paso por Cullera confirma por qué sigue llenando escenarios veinte años después de sus inicios.

En la misma jornada actuó JC Reyes, uno de los nombres más en boga de la nueva escena urbana española. Nacido en 1997 en el barrio sevillano de Palmete, Juan Manuel Cortés Reyes, conocido también como La Bestia o The Young Gypsy, comenzó a publicar música en 2017, aunque no fue hasta 2020, con su sencillo "34 Amor y Mafia" junto a Camin, cuando su carrera despegó de forma definitiva, superando los 89 millones de reproducciones en Spotify. Su primer álbum, "Los Green Lanters", llegó en 2021, y un año después consolidó su nombre con "Coronamos", disco que incluyó temas virales como "La 13 14" o "Tiene el cielo ganao". Su estilo mezcla trap, reggaetón y toques de flamenco, una fusión que conecta directamente con sus raíces sevillanas, y que anoche puso a bailar a buena parte del público congregado en la arena de Cullera.

Leire Martínez, la reinvención en solitario

La actuación de Leire Martínez fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche. La cantante vasca, que durante 17 años fue la voz de La Oreja de Van Gogh, vive ahora una nueva etapa profesional tras la separación del grupo anunciada en octubre de 2024. Su primer sencillo en solitario, "Mi nombre", nació como un ejercicio de catarsis sobre el dolor y la decepción que vivió tras aquella salida, y ha dado paso a su álbum debut, "Historias de aquella niña", un proyecto profundamente personal que incluye once canciones originales y colaboraciones con artistas como Miranda!, Andrés Suárez o Abraham Mateo. La respuesta del público ha sido mayoritariamente positiva, valorando la valentía de la artista por reinventarse con una propuesta fresca y personal, algo que quedó patente anoche en Cullera, donde el público la recibió con un cariño especial.

King África, el rey indiscutible de las verbenas de verano

Y si hubo un nombre capaz de poner en pie a todas las generaciones a la vez, ese fue King África, el artista argentino que ha hecho bailar y brincar a varias generaciones con canciones pegadizas y alegres asociadas siempre a la fiesta veraniega. Su gran explosión llegó con "La Bomba", versión de un tema de la banda boliviana Azul Azul que le valió en 2002 un disco de oro en Francia por superar las 250.000 copias vendidas del CD-sencillo, además de situarse entre los diez primeros puestos de las listas de Francia, Suiza, Bélgica e Italia. Más de dos décadas después, la canción sigue siendo un clásico infalible de cualquier verbena, y anoche en la Cutty Sark Stage volvió a demostrar su vigencia entre un público que la coreó de principio a fin.

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El festival continuará hoy sábado con Ozuna y Omar Montes como principales reclamos, en una programación que se prolongará hasta el domingo y que vuelve a situar a Cullera en el centro del verano festivalero español.