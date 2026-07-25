Una industria de Alzira acelera la construcción modular de edificios de cinco plantas en solo 16 semanas

La firma de Alzira CMA Machine Tools ha desarrollado una máquina que permite a los talleres de estructura metálica fabricar los componentes necesarios para levantar edificios de cinco plantas en solo 16 semanas. El nuevo desarrollo, denominado centro de mecanizado BRX, busca resolver uno de los principales cuellos de botella de la construcción industrializada de viviendas en España, un sector que avanza para aliviar el déficit habitacional actual. Con este lanzamiento, la empresa valenciana, especializada desde 1989 en el diseño y fabricación de maquinaria metalúrgica, posiciona la tecnología e innovación de Alzira en el centro de la transformación del modelo constructivo.

Solución al acceso a la vivienda

Actualmente, el acceso a la vivienda constituye un problema prioritario en España, donde el déficit acumulado se sitúa en varios cientos de miles de unidades y los métodos tradicionales tardarían décadas en equilibrar la oferta y la demanda. Frente a este escenario, la construcción industrializada se perfila como una de las soluciones más efectivas para escalar la producción sin depender de mayor consumo de suelo ni mano de obra adicional, siguiendo el modelo ya consolidado en países como Suecia o Alemania. Aunque actualmente representa el 2,30% de las promociones en el país, el sector prevé que esta cuota se multiplique en los próximos años. Además, el crecimiento en proyectos unifamiliares industrializados supera el 12% en España y la construcción modular ya alcanza el 45% de cuota mundial.

Operario de CMA Machine Tools realizando una prueba. / CMA Machine Tools

Para responder a la precisión y velocidad que exige este mercado, el modelo BRX de CMA Machine Tools integra en una sola línea de trabajo las labores de mecanizado y corte. La máquina dispone de tres cabezales que mecanizan simultáneamente las tres caras de la viga, eliminando la necesidad de que el operario mida, marque o reposicione la pieza manualmente. Todo el proceso se gestiona mediante un software propio con interfaz sencilla y control de stock integrado, explica la empresa en un comunicado.

Según explica el gerente de la compañía, Sergi Peris, «el acceso a la vivienda representa uno de los mayores problemas en la sociedad actual. Sin talleres de estructura metálica capaces de fabricar a este ritmo, la industrialización se queda en un dato más: nosotros resolvemos esa pieza de la cadena». Respecto al funcionamiento de la maquinaria, Peris detalla que «la viga entra en bruto y sale terminada, con la misma precisión en la primera pieza que en la número quinientos. Y todo gestionado con un software propio, una interfaz sencilla y un control de stock de material integrado pensado para el día a día de producción», garantizando así «un flujo automático y repetible, lote tras lote».

Stand de la empresa de Alzira en una feria industrial. / CMA Machine Tools

Tres décadas de trayectoria

Esta aportación al sector de la edificación se apoya en una sólida trayectoria industrial de más de tres décadas. Fundada en Alzira en 1989, CMA Machine Tools se ha consolidado como un referente en el diseño y fabricación de soluciones para el sector metalúrgico, operando desde unas instalaciones de 10.000 metros cuadrados equipadas con tecnología de vanguardia para la producción de centros de mecanizado CNC y roscadoras. A lo largo de su recorrido, la firma alzireña ha destacado por su proyección internacional, exportando a los cinco continentes y colaborando con firmas e instituciones de máxima exigencia técnica, entre las que destaca su colaboración con la agencia espacial estadounidense NASA. Esta experiencia en proyectos de alta precisión avala la solvencia técnica de su nuevo desarrollo para la industria auxiliar de la vivienda.