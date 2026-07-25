El PSPV arropa a la concejala Boix en la crisis con el alcalde de l’Alcúdia

La dirección comarcal y provincial del PSPV ha salido en defensa de la primera teniente de alcalde y secretaria general de la agrupación socialista de l’Alcúdia, Àngels Boix, de quien destacan su “lealtad con su pueblo” y también “a la palabra dada como regidora”. Con estas palabras, el partido se pone de lado de la exalcaldesa, que asumió la gestión del Ayuntamiento de l’Alcúdia durante los ocho meses en los que el primer edil, Andreu Salom, estuvo de baja médica.

Salom, que lleva tres mandatos al frente de la corporación alcudiana, aparcó sus responsabilidades en diciembre de 2025 por una baja laboral que cogió en unos momentos de máxima tensión en el proceso de reconstrucción del municipio tras la dana. No obstante, su vuelta el pasado 15 de julio ha destapado un clima enrarecido en el equipo de gobierno socialista que se ha plasmado a través de las críticas realizadas por su primera teniente de alcalde, que ha denunciado haber encontrado un consistorio "dejado", con graves problemas de inestabilidad laboral y de gestión que atribuye a Salom, como adelantó Levante-EMV. Tras estas críticas, el primer edil rompió ayer su “ecuanimidad” y desveló que no solo las dificultades tras la dana motivaron su marcha: “Caigo de baja por el abandono y el acoso del grupo del PSPV. No he recibido ningún apoyo en este tiempo de baja. En ningún momento he sentido lealtad y apoyo de mi partido. Incluso me he llegado a sentir culpable de lo que ha pasado”, declaró a este periódico.

La vuelta de Salom, tras ocho meses de baja médica, ha revelado una profunda crisis política en el principal bastión del PSPV en la Ribera Alta, donde los socialistas gobiernan de forma ininterrumpida desde 1979. Según ha puesto de manifiesto, existe una brecha “irreparable” en el equipo de gobierno y dice que ha recibido "presiones para que dimita" en su propio municipio y también desde la secretaría comarcal y de país. El regidor, militante del PSPV desde hace 37 años, remarca el aislamiento que sufre dentro de la propia organización: "Han ido minándome poco a poco. Me he sentido en minoría en mi partido". Y ha denunciado ataques directos a través de las redes sociales y el apartamiento dentro de su formación.

Fuentes del PSPV valenciano reconocen que la situación de l’Alcúdia es crítica y se decantan claramente en la defensa de Àngels Boix, que ha sido escogida (aunque aún no de forma oficial) como candidata socialista para las próximas elecciones municipales. “El trabajo realizado por ella y por su equipo de gobierno para encarrilar la situación en l’Alcúdia ha sido encomiable” y, de nuevo, insisten en subrayar la “lealtad” de la secretaria general de la formación en l’Alcúdia, especialmente “durante un período duro de reconstrucción en el que ella ha estado al frente del ayuntamiento”. En relación a las críticas realizadas por la regidora de l’Alcúdia, indican que “se quedan cortas para todo lo que ha pasado”. E inciden: “Tiene toda la credibilidad del partido”.

En relación con la solución a la crisis abierta en este municipio, donde el PSPV siempre ha estado al frente de la alcaldía desde la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas en España, aseguran que será el partido el que tome una decisión que, no obstante, aún está por llegar.