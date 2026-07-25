Rafelguaraf culmina la restauración integral del ayuntamiento tras una inversión de más de un millón de euros financiada con fondos propios

El Ayuntamiento de Rafelguaraf ha finalizado las obras de restauración integral de la Casa del Pueblo, una actuación que ha supuesto una inversión de 1.050.000 euros, financiada íntegramente con recursos propios procedentes del superávit municipal y sin necesidad de recurrir a ningún préstamo, destacan fuentes municipales.

La actual alcaldesa, con sus dos antecesores en el cargo, Federico Tormo y Edelmiro Navarro. / Marcos Martí

La rehabilitación integral del edificio ha permitido adaptar el ayuntamiento a las necesidades actuales, convirtiéndolo en un espacio más moderno, funcional y preparado para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía.

Entre las principales mejoras destaca la eliminación de barreras arquitectónicas y el gran avance en materia de accesibilidad, garantizando que cualquier vecino o vecina pueda acceder a las dependencias municipales en igualdad de condiciones. Asimismo, la reorganización de los espacios permitirá optimizar el funcionamiento de los servicios municipales y ofrecer una atención más ágil y eficiente.

La actuación también ha incorporado nuevos espacios de uso público, ampliando las posibilidades del edificio para acoger reuniones, actividades y nuevos servicios dirigidos a la ciudadanía, reforzando así el papel de la Casa del Pueblo como un espacio abierto, accesible y al servicio de todo el municipio.

La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga Sendra, ha destacado que "esta actuación es el resultado de muchos años de trabajo, planificación y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Hemos demostrado que es posible afrontar una inversión de esta magnitud con recursos propios, sin endeudar al ayuntamiento, y haciéndolo siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".

Miembros de la actual corporación municipal, en la inauguración. / Marcos Martí

Aliaga ha señalado también que "Rafelguaraf dispondrá de una Casa del Pueblo más accesible, más moderna y preparada para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio. Es una inversión que repercutirá directamente en la calidad de los servicios públicos y en la atención que ofrecemos a la ciudadanía".

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Con la finalización de esta actuación, el Ayuntamiento de Rafelguaraf culmina un proyecto estratégico que pone en valor uno de los edificios más emblemáticos del municipio y reafirma la apuesta del gobierno municipal por una gestión económica responsable, la modernización de las infraestructuras públicas y la mejora continua de los servicios municipales.