Del 'guiño cebra' de Helen Khru a la conexión de Omar Montes y Ozuna: noche de récord en Cullera

La playa de Cullera ha vuelto a convertirse este sábado en la gran pista de baile del verano valenciano. Zevra ha celebrado su quinto aniversario con una jornada que quedará en la memoria de los asistentes tanto por el nivel de su cartel como por un momento simbólico protagonizado por una de sus habituales: Helen Khru, que ya ha pasado por el festival en ediciones anteriores, ha actuado por primera vez con el cuerpo pintado como una cebra salvaje.

Público concentrado ante el escenario principal del festival en la tarde del sábado. / Levante-EMV

El escenario Beyond by Pepsi ha vivido por la tarde uno de los momentos más comentados de todo el fin de semana. Helen Krhu, encargada de abrir la programación del sábado, subía por primera vez a la cabina con el cuerpo pintado íntegramente para reproducir la piel y el pelaje de una cebra salvaje, en un guiño directo a la imagen de marca del festival. Anteriormente ya se había pintado, solo la cara. El gesto reforzaba su vínculo con una cita que reivindica, edición tras edición, la apuesta por el talento femenino como una de sus señas de identidad más importantes.

El set, lejos de quedarse en la anécdota estética, ha tenido un fuerte componente musical: Krhu compartía escenario con la violinista Vanessa String, con quien ha firmado su trabajo más reciente, el tema "Happiness With Strings". La fusión de electrónica y cuerda en directo sorprendía al público congregado desde primera hora de la tarde y daba el pistoletazo de salida de más de doce horas de música ininterrumpida.

Omar Montes y Ozuna en una noche de reggaetón y flamenco urbano

El plato fuerte de la jornada llegaba con dos de los nombres más determinantes de la música urbana en español de la última década. Omar Montes, madrileño nacido en el barrio de Pan Bendito, subía al Negrita Stage para repasar temas de su repertorio como "Alocao" y "La Rubia (Remix 2)", además de cortes más recientes de su último álbum, "Lágrimas de un Maleante". El artista, que antes de dedicarse a la música fue boxeador profesional, saltó a la fama en 2018 y ha llegado a colaborar con figuras como Lola Índigo, Ana Mena, Bad Gyal o C. Tangana. Su fusión de flamenco con trap, hip hop y reggaetón lo convirtió en el artista revelación de 2019 y en el más escuchado en streaming en España durante 2020, con una nominación a los Grammy Latino incluida.

Omar Montes, de espaldas, ante el público. / Levante-EMV

Ya pasada la medianoche, a la una de la madrugada, el Negrita Stage recibía a Ozuna, uno de los grandes nombres del reggaetón mundial. El puertorriqueño ha repasado himnos que le han acompañado durante toda su carrera, entre ellos "Baila baila baila", "El Farsante", "Caramelo" y "Dile que tú me quieres", además de colaboraciones que lo han unido a artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Cardi B o J Balvin. Ozuna debutó en 2017 con el álbum "Odisea", que alcanzó el primer puesto en la lista de álbumes latinos de Billboard, y desde entonces ha publicado seis discos de estudio, entre ellos "Aura" o "Cosmo", consolidando una carrera que mezcla reggaetón, bachata y sonidos tropicales.

La banda sonora del pop urbano

El cierre del Negrita Stage, ya con el sol asomando sobre el Mediterráneo, corría a cargo de Ovy On The Drums. Aunque su nombre resulta menos conocido para el gran público que el de sus colaboradores, pocos productores han tenido tanta influencia en la música latina reciente. El colombiano, nacido en la Comuna 13 de Medellín, ha moldeado el sonido del género urbano de forma comparable a como el sueco Max Martin definió el pop de los noventa. Desde que empezó a trabajar con Karol G en 2013, la pareja artística ha firmado éxitos globales como "Provenza", "Mamiii" y "Tusa", este último premiado con el Grammy al mejor álbum del año, además del tema "Ahora Me Llama" junto a Bad Bunny. Su presencia en Cullera refleja la apuesta de Zevra por combinar grandes voces con los nombres que, desde la producción, marcan el pulso de la industria.

Otra perspectiva del escenario principal. / Levante-EMV

Doce horas de música ininterrumpida en siete escenarios

Más allá de los cabezas de cartel, la jornada del sábado ha ofrecido un recorrido sin tregua. El Beyond by Pepsi, tras la apertura de Helen Krhu, encadenaba sesiones de Zafiro, DJ Noex, Mike & Adrian Denniz, R.Flow, J.Beren, Sweet Suárez, el b2b de Juanjo García e Iván Ortiz, Darío Huerta, Cande Gariso y Albert González hasta las cinco de la madrugada. En el Dharma Cutty Sark, YX3 y Lucía Reina inauguraban la noche antes de que Selecta, D Basto, GEA, Brenda Serna y Parkineos relevaran el testigo hasta el amanecer.

The Club by Vertigo apostaba por un recorrido más pausado con Mareels, Paula Fields, Xune, Fran Hernández y Paskman, mientras que el Church Club se reservaba para la fiesta continua de los DJs de la Comunidad Zevra. En paralelo, el Cutty Sark Stage y el escenario Arcadie Liaind by Vibra Mahou reunían nombres como Samuraï, Camin, Lorna, Luar La L, Xiyo y Fernándezz, Mónica Mara, Space Elephants o Funzo, en una apuesta decidida por el talento emergente y los sonidos más bailables del panorama nacional.