El Ayuntamiento de Alzira elimina la selva urbana del solar de Primero de Mayo ante la inacción del dueño

El Ayuntamiento de Alzira comenzó la semana pasada las tareas de limpieza del solar situado en la plaza Primero de Mayo del municipio. Después de varios meses sin obtener respuesta por parte del propietario para que él, por iniciativa propia, gestionara la limpieza del solar y de acuerdo con la ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares, el consistorio ha asumido la labor de saneamiento del terreno, unos trabajos con un coste "elevado" dada la acumulación de vegetación y que ha llevado al vecindario a hablar de "selva", y que después se reclamará al propietario de la parcela. Además, el dueño del solar se enfrenta a una multa que podría alcanzar los 3.000 euros, tal y como se prevé en la normativa municipal.

El Ayuntamiento de Alzira está trabajando en la limpieza del solar y del vallado. / Inés Hernández Lladró

El solar situado en la Plaza Primero de Mayo se encontraba en una situación de abandono desde hace años, con abundancia de vegetación e importante deterioro de las vallas que rodeaban el terreno. Hasta 58 palmeras han sido taladas tras la entrada de los operarios contratados mientras que se ha optado por mantener los dos eucaliptos de gran porte, de la altura de seis pisos, que han sido podados con el fin de evitar un peligro para los ciudadanos. Las raíces de estos árboles provocaron el levantamiento del suelo, donde ya se ha registrado un accidente, el de una mujer que cayó tras tropezarse con el pavimento en mal estado, según han explicado fuentes municipales. Esta situación ha provocado reiteradas quejas entre los vecinos, tal y como ha publicado Levante-EMV.

El deterioro del vallado ha generado reclamaciones por los vecinos. / Levante-EMV

La renovación de la ordenanza municipal en febrero de 2026 ha cambiado el escenario y faculta al ayuntamiento a exigir el cumplimiento de las obligaciones de conservación y, si no se atienden, aplicar el régimen sancionador. “Modificamos la normativa para que pudiera ser más rápido”, comentan desde la concejalía de Urbanismo. La modificación permite al consistorio actuar de manera más rápida para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, se impondrán sanciones a todos aquellos propietarios que no trasladen al ayuntamiento una respuesta en el plazo acordado. Las cuantías de las sanciones oscilan entre los 1.500 € y los 3.000 € dependiendo de las circunstancias de cada caso, porque si el dueño responde antes de finalizar el plazo, la sanción se reduce, según explican desde el ayuntamiento.

La norma establece por primera vez un marco claro de condiciones, plazos e inspecciones para solares de uso residencial e industrial, con el objetivo de garantizar seguridad, salubridad y ornato público y evitar que estos espacios se conviertan en focos de suciedad, plagas o riesgo para el entorno. La ordenanza regula cómo deben mantenerse las parcelas en aspectos clave como la limpieza de solares, el vallado de parcelas, el control de agua embalsada y la retirada de escombros y residuos de cualquier tipo. Uno de los límites más concretos es el de la vegetación: no se permitirá que la maleza y las cañas superen los 40 centímetros de altura, un punto relevante para prevenir situaciones de insalubridad y reducir riesgos.

El agravante de la caída de una vecina

De acuerdo con esta normativa, y con el objetivo de evitar riesgos y prevenir accidentes, el Ayuntamiento de Alzira ha asumido la limpieza del solar. La resolución del proceso en el solar de la plaza Primero de Mayo se producirá el próximo septiembre. La sanción del dueño se establecerá por "hacer caso omiso hacia las autoridades municipales" ya que, según detallan desde el consistorio, se le ofreció un plazo de respuesta para que él tomara las medidas pertinentes que no ha cumplido. Además, a esta desatención se le suma el accidente sufrido por una mujer, lo cual “supone un agravante” ya que se ha atentado contra "la salud de las personas”, explica una responsable de la concejalía de urbanismo.