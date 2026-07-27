El centro cultural de Jaume I que Alzira diseñó para el 750 aniversario de su muerte sigue en el limbo

En las calles de la Vila de Alzira se alzaba la Casa Reial, el recinto amurallado donde el rey Jaume I residió durante sus múltiples estancias, donde abdicó en favor de su hijo Pedro III y donde, tras agonizar, dejó una huella imborrable —y no exenta de polémica—. De aquella torre medieval fortificada adosada a la muralla islámica apenas queda hoy un muro en pie y vestigios subterráneos salidos a la luz tras excavaciones arqueológicas. Con la ambición de poner en valor su figura y dar vida al único museo dedicado íntegramente al monarca en todo el territorio de la antigua Corona de Aragón, el Ayuntamiento de Alzira proyectó un vanguardista centro cultural que debía inaugurarse este 2026, año en que se conmemora el 750 aniversario de la muerte del monarca valenciano. Sin embargo, el cruce de reproches institucionales y la parálisis administrativa han abocado la iniciativa a un callejón de difícil salida.

Visita a las excavaciones realizadas en la Casa de l'Olivera de Jaume I en Alzira. / Levante-EMV

La propuesta arquitectónica original nació como una edificación vanguardista que reproduciría a escala el recinto amurallado. Diseñada en piedra tosca de color marrón para respetar la volumetría original, la obra integraría las ruinas históricas mediante suelos de cristal para permitir la visión de los restos, uniendo el acceso al Paso de Ronda de la muralla. Como precisó en su momento el proyectista técnico, Miguel Vila, «conocidos los restos arqueológicos y los muros que se mantienen en pie, no se puede plantear la recuperación o restauración de un edificio histórico preexistente, porque se carece de suficientes elementos constructivos originales, y no existe documentación histórica que lo pudiera definir». La reconstrucción literal resultaba inviable e ilegal, por lo que la vía vanguardista se presentó como el camino adecuado.

Paso de Ronda, entre la muralla y la Casa Reial, según el diseño vanguardista del nuevo centro cultural. / Levante-EMV

Financiación europea de 2,3 millones

El consistorio logró la financiación del proyecto gracias a 2,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation y canalizados a través del Plan Turístico Nacional Xacobeo. Pero lo que prometía ser el gran homenaje para el 750 aniversario de la muerte del Conqueridor se ha transformado en una maraña de bloqueos. El arquitecto autor del proyecto básico presentó una denuncia al considerar que el proyecto de ejecución se desviaba de las premisas iniciales y ponía en riesgo el entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Desde la Conselleria de Cultura se alegó reiteradamente que la actuación "podría dañar el recinto murario declarado BIC" y se llegó a señalar que "se entiende que el ayuntamiento ha desistido de continuar con la tramitación del expediente" al no recibir propuestas formales tras diversas reuniones de trabajo.

Restos de la Casa Reial de Jaume I sobre los que se proyecta el centro de interpretación del monarca. / Agustí Perales Iborra

Frente a esto, el consistorio negó la inactividad y, tras meses de diálogo entre técnicos municipales y autonómicos, el proyecto fue modificado. Un informe elaborado por el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (UPV) certificó que la última versión del proyecto de ejecución resultaba "menos lesiva para el patrimonio". Además, en octubre de 2025, el propio arquitecto del proyecto básico retiró su denuncia. Pese a estos avances y a solicitar formalmente nuevas licencias, la Conselleria de Cultura reclamó la creación de una comisión técnica especializada como condición indispensable, y congeló la autorización necesaria para iniciar las obras.

"Bloqueo autonómico"

"Llevamos cuatro años debatiendo sobre el proyecto de la Casa Reial, con dos gobiernos autonómicos, y las obras siguen sin ejecutarse", ha lamentado públicamente el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. El munícipe ha criticado la inacción autonómica: "Haber tenido la obra acabada este 2026, como estaba previsto, habría sido un hito de gran relevancia". También ha afeado al Consell que "siempre se habla de la necesidad de invertir para conservar el patrimonio, pero ahora que teníamos el dinero para hacerlo, ni siquiera nos dejan". Asimismo, el concejal de Patrimonio y Turismo, Xavier Pérez, lamenta la situación: “La Casa Reial tiene todas las autorizaciones de la Dirección General de Patrimonio y todos los estudios favorables del Institut de Restauració de la UPV. No entendemos que no se le dé un empujón a este proyecto, que es una obra emblemática para el futuro cultural de nuestra ciudad”.

Maqueta de la Casa Reial de Jaume I que se presentó hace poco dentro de los actos del "Any Jaume I" en Alzira. / Pascual Fandos

Los plazos de ejecución del Plan Xacobeo vencen en agosto de 2026, con lo que la falta del permiso autonómico aboca inevitablemente al consistorio a la devolución de la ayuda europea. Consciente de que los 2,3 millones deberán ser reembolsados, la prioridad municipal sigue siendo obtener la autorización de la conselleria para dar validez técnica al plan y salir a buscar financiación alternativa, explica el alcalde. Por ello, el pasado 15 de mayo, Domínguez envió una carta formal a la consellera María del Carmen Ortí para solicitar una reunión urgente junto a la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, para desencallar la Casa Reial y otros asuntos patrimoniales. La respuesta de la conselleria, sin embargo, ha derivado al consistorio a un encuentro posterior con la Secretaria Autonómica de Cultura, Marta Alonso. El tiempo se agota, pero Alzira no renuncia a levantar el espacio que devuelva la memoria al gran rey de la Corona de Aragón.