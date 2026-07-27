La diputación inyecta 1,3 millones para ampliar el acceso al hospital de Alzira por Urgencias

La Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia tiene previsto aprobar este martes la concesión de una ayuda directa de 1.307.816,32 euros al Ayuntamiento de Alzira para financiar las obras de ampliación del Camí de la Perrera, el acceso al Hospital de la Ribera por el área de Urgencias. Se trata de una subvención nominativa y ‘prepagable’ para impulsar una actuación considerada "estratégica e inaplazable" para garantizar la seguridad vial en este acceso sur al hospital de Alzira.

El anuncio de la aprobación de esta ayuda lo ha realizado la portavoz de Ens Uneix y vicepresidenta primera de la Diputación, Natalia Enguix, que ha enmarcado esta decisión en la implicación de su formación con la “política útil y sin revanchas”. Enguix ha subrayado que la aprobación de esta subvención directa y nominativa con el voto a favor de Ens Uneix “desmonta por completo” los argumentos de discriminación que expuso la coalición de gobierno de Alzira (Compromís, PSPV y UCIN) para justificar la reprobación de Enguix en un pleno celebrado hace escasamente dos semanas. “Si Ens Uneix fuera una formación sectaria o actuara por venganza, esta inversión directa y nominativa de 1,3 millones de euros para los accesos al hospital de Alzira jamás habría salido adelante”,ha comentado la vicepresidenta de la diputación, al tiempo que añadía que “mientras otros prefieren la bronca partidista, nosotros respondemos aprobando las obras que los vecinos necesitan”.

La asignación de estos fondos para ampliar el Camí de la Perrera se produce apenas unos días después de la aprobación definitiva por parte del ayuntamiento del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la ampliación del aparcamiento proyectada por la Conselleria de Sanitat, al objeto de intentar paliar uno de los problemas crónicos del centro santiario.

Reprobación de la vicepresidenta por el pleno

El tripartido de Alzira había aprobado previamente la reprobación de la vicepresidenta de la diputación Natàlia Enguix por “el uso arbitrario y discrecional” de fondos de la diputación y una supuesta marginación de Alzira que Ens Uneix niega. La moción, leída por Enrique Montalvá (UCIN), señalaba que “mientras Alzira continúa siendo ignorada en el reparto de recursos, Ens Uneix utiliza el dinero de todos los valencianos para construir su propia red de intereses políticos”.

Ens Uneix argumenta que esta inyección económica responde de forma tajante a las críticas vertidas desde el consistorio alzireño. “Frente a estos discursos sesgados y acusaciones injustas, las cifras objetivas de inversión en el municipio desmienten el relato de la marginación. A esta subvención nominativa de 1,3 millones de euros se suma que Alzira recibe en este mandato 3.072.191 euros a través del Pla Obert d’Inversions (+29,58%) mientras que, en el área de Memoria Democrática, dirigida por la propia Enguix, los fondos se han multiplicado pasando de 64.130 a 258.528 euros, además de la inclusión de la ciudad en el Plan de Oficinas Comarcales de la Diputación”, incide el grupo Ens Uneix. A este respecto, Enguix ha insistido en que “hablan los hechos” y que “si realmente actuáramos con el sectarismo del que se nos acusa, o si quisiéramos castigar políticamente a Alzira, esta ayuda directa y nominativa jamás habría salido adelante, demostrando que somos capaces de apoyar lo que beneficia a la población incluso cuando quienes gobiernan Alzira han preferido instrumentalizar las instituciones para atacarnos”.

Diferencia de criterio entre instituciones

Desde Ens Uneix inciden en que estas “infundadas acusaciones de discriminación y marginación fabricadas por el equipo de gobierno municipal no han sido más que una maniobra de distracción para construir una cortina de humo con la que tapar el verdadero trasfondo del conflicto”. La formación denuncia la hipocresía de un gobierno “que hace gala de un falso feminismo al autoproclamarse progresista y feminista pero que, a la hora de la verdad, se dedica a proteger y blindar al edil investigado judicialmente (Enrique Montalvá) en lugar de respaldar a quien ha denunciado, incurriendo en la contradicción de apartar a la víctima para salvar sus pactos de gobierno”.

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Por otra parte, Ens Uneix señala que esta reprobación “deja al descubierto una evidente diferencia de criterios institucionales” tras lo sucedido este mismo lunes en la corporación provincial, donde el secretario general de la Diputación de Valencia ha declinado debatir en el pleno una moción de reprobación contra el ministro Óscar Puente por no formar parte de la institución. Por contra, en Alzira sí se reprobó a la vicepresidenta a pesar de no formar parte del pleno municipal ni estar presente en la sesión.