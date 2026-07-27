El legado histórico de Jaume I cobra vida de nuevo en Alzira
Los actos oficiales han arrancado a primera hora en la Casa Reial y culminarán al anochecer con representaciones teatrales en los puntos más emblemáticos de la Vila
Alzira evoca hoy una de las épocas más determinantes de su trayectoria histórica. Con motivo de los750 años desde la muerte del rey Jaume I, el consistorio alzireño ha impulsado un programa conmemorativo para ensalzar la huella indeleble que el monarca valenciano dejó en el municipio.
Las actividades conmemorativas han arrancado formalmente a las diez de la mañana. Una comitiva oficial ha desfilado desde el Ayuntamiento de Alzira y se ha encaminado hacia la Casa Reial —conocida históricamente como la Casa de l'Olivera—. Una vez allí, las autoridades —con el alcalde Alfons Domínguez y la primera teniente de alcalde, Gemma Alós, a la cabeza—, han efectuado un emotivo homenaje floral depositando una corona de laurel. En el acto han tenido un presencia destacada las representantes de las Fallas de Alzira, Claudia Gomis Sanmartín y María Benedito Iborra, y el presidente de la Junta Local Fallera, Luis Gisbert Sanmartín. También han participado los representantes de la federación de Moros i Cristians y de la Confraria de la Verge del Lluch.
Tras la ofrenda en este emblemático enclave, el séquito institucional volvió a la casa consistorial para descubrir el busto que rinde homenaje a la figura de Jaume I, obra cedida para la ocasión por el creador Jordi Benavent.
Recreaciones históricas para la jornada vespertina
A partir de las 20 horas, el protagonismo pasará al patrimonio urbano y a la divulgación teatralizada mediante el itinerario histórico titulado «Alzira reviu el Conqueridor: Tres fites de Jaume I en la Vila», que ofrecerá la escenificación de tres pasajes cruciales de la estancia del rey en el municipio:
- Parc de les Muralles: Lugar donde dará comienzo el recorrido con la representación del episodio de la capitulación de la Vila.
- Plaça 30 de desembre: Enclave que acogerá la dramatización sobre la vivencia vinculada al hijo del monarca y Ginesa.
- Plaça Casassús: Punto final de la travesía donde los asistentes presenciarán el pasaje de la renuncia real a la corona.
Esta propuesta cultural, que se extenderá durante aproximadamente una hora y media, será accesible sin coste alguno ni requerirá reserva de entrada. La iniciativa está coordinada por la entidad InterpretArte y dispone del respaldo organizativo de la Federació de Moros i Cristians de la Vila junto a la Colla Les Raboses.
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