La secretaria general del PSPV de Alzira se aparta para evitar una lucha en primarias y deja paso a su número dos

Gemma Alós no será la candidata del PSPV de Alzira en las elecciones municipales de 2027. La secretaria general de la formación alzireña y portavoz municipal ha dado un paso al lado para dejar avanzar a su segundo de abordo, Vicent de la Concepción, que esta tarde ha sido presentado como el aspirante a la alcaldía de Alzira, con el aval de la dirección nacional, que ha participado en la Ejecutiva convocada de urgencia y celebrada esta tarde en la sede del PSPV-PSOE de Alzira.

Alós, que hace menos de un mes confirmó a Levante-EMV su intención de volver a encabezar la lista municipal, ha cambiado de parecer y ha aceptado, según la nota de prensa difundida por el PSPV, “dar un paso al lado para facilitar una candidatura fuerte y unitaria”. La actual secretaria general ha declinado explicar el porqué de este repentino cambio. No obstante, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, todo apunta a que la regidora socialista no cuenta con el aval de la formación ante los próximos comicios. Históricos del PSPV de Alzira han cuestionado ante la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE el liderazgo de la alzireña y la dificultad de mejorar resultados en las próximas elecciones y han propuesto la candidatura de Vicent de la Concepción.

El anuncio se ha realizado esta tarde durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Local del PSPV-PSOE de Alzira. Gemma Alós continuará al frente de la Secretaría General de la agrupación local, mientras que Vicent de la Concepción encabezará el proyecto municipal del PSPV de cara a los próximos comicios. De acuerdo con la nota de prensa difundida, Gemma Alós ha explicado que esta decisión responde a la voluntad de anteponer el interés colectivo y fortalecer el proyecto socialista en la capital de la Ribera Alta. “Este paso al lado tiene un único objetivo: que Alzira vuelva a tener un gobierno socialista de la mano de un partido unido, fuerte y preparado para afrontar los retos de la ciudad”, ha señalado la secretaria general con voz entrecortada.

Por su parte, Vicent de la Concepción ha agradecido “el trabajo, el compromiso y la generosidad” de Gemma Alós al frente de la agrupación local y ha destacado que «seguirá desempeñando un papel fundamental como secretaria general, siendo una pieza clave del proyecto socialista para Alzira.

También ha participado en esta reunión el secretario general comarcal del PSPV-PSOE de la Ribera Alta, Jonathan Martínez, que ha puesto en valor “la unidad demostrada por la agrupación de Alzira para afrontar con fuerza e ilusión las elecciones municipales de 2027 y ofrecer a la ciudadanía una alternativa sólida de gobierno al tiempo que refuerza el proyecto de Diana Morant para la Generalitat Valenciana”, de acuerdo con el comunicado.

Finalmente, el vicesecretario general comarcal de la Ribera Alta y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Antoni Benito, ha querido reconocer “el excelente trabajo realizado por Gemma Alós al frente de la agrupación local” y ha destacado que “continuará formando parte de la dirección nacional del PSPV-PSOE, aportando su experiencia y compromiso al proyecto de Diana Morant y al conjunto del partido”.