Sueca recibe una donación inédita de objetos y fotografías históricas de la activista Virtudes Cuevas

El patrimonio histórico de Sueca continúa creciendo con la incorporación de una nueva colección de documentos, fotografías y objetos personales pertenecientes a Virtudes Cuevas, una de las figuras más destacadas de la memoria democrática valenciana. La donación realizada por la vecina Manuela Martínez Cano permitirá ampliar el futuro espacio museístico que el Ayuntamiento de Sueca prepara en la vivienda que la propia Virtudes legó al municipio con el deseo de preservar su memoria y transmitir su historia a las generaciones futuras. La entrega responde a la voluntad expresa de Virtudes Cuevas, quien años atrás confió toda esta documentación a Manuela Martínez para que la custodiara hasta encontrar el momento oportuno para ponerla a disposición de la ciudad.

"Nuestra relación con Virtudes era como la de una familia. Ella me entregó este material para que lo guardara y siempre tuve claro que debía respetar su voluntad. Ni siquiera había abierto muchas de las cajas porque no me pertenecían. Ahora he considerado que ha llegado el momento de que pasen a formar parte del patrimonio de todos los suecanos", explicó Martínez durante el acto de entrega.

El concejal de Patrimonio, Sergi Tomás, agradeció el gesto y destacó la importancia de seguir recuperando elementos vinculados a la vida de una mujer que se convirtió en uno de los grandes símbolos de la lucha por la libertad y la defensa de los derechos humanos. "Estamos trabajando para hacer realidad la Casa-Museo de Virtudes Cuevas y toda aportación que ayude a enriquecer el fondo documental será siempre bienvenida. Se sumará a todos los objetos y recuerdos que la propia Virtudes quiso legar a Sueca para que nunca se olvidara su historia", señaló el edil.

Manuela Martínez, que ha custodiado la documentación de Cuevas, en el momento de la donación al regidor. / Levante-EMV

Una vida marcada por el horror y el compromiso

Virtudes Cuevas constituye una de las personalidades más relevantes nacidas en Sueca durante el siglo XX. Su biografía está ligada a algunos de los episodios más dramáticos de la historia europea.

Tras el final de la Guerra Civil española se exilió a Francia junto a miles de republicanos. Allí fue detenida durante la ocupación nazi y deportada al campo de concentración de Ravensbrück, destinado principalmente a mujeres, donde sufrió la persecución, las privaciones y la violencia del régimen nazi antes de ser liberada al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Lejos de silenciar aquella experiencia, dedicó buena parte de su vida a mantener viva la memoria de quienes padecieron la barbarie, participando en encuentros con estudiantes, conferencias y actos de homenaje para reivindicar los valores de la democracia, la libertad y la paz. Su testimonio convirtió a Virtudes Cuevas en una de las voces más respetadas del movimiento memorialista valenciano y español.

Fotografías hasta ahora inéditas sobre la trayectoria de Virtudes Cuevas. / Levante-EMV

Su casa como espacio de memoria

El Ayuntamiento de Sueca lleva varios años trabajando para transformar la vivienda que Virtudes Cuevas donó al municipio, situada en la calle Magraners, en un centro de interpretación y museo dedicado a su figura. El proyecto pretende conservar tanto el inmueble como el ambiente en el que vivió durante décadas, incorporando documentos originales, fotografías, objetos personales, correspondencia y material audiovisual que permitan reconstruir su trayectoria vital y el contexto histórico que le tocó vivir.

La intención del consistorio es que el espacio no sea únicamente una exposición permanente, sino también un centro de divulgación sobre la memoria democrática, los derechos humanos y la deportación española a los campos de concentración nazis, con actividades educativas dirigidas especialmente a centros escolares.

Para hacer realidad esta iniciativa, el ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Diputación de Valencia, institución que ha mostrado su voluntad de respaldar un proyecto considerado de gran relevancia patrimonial y cultural para la provincia. Ambas administraciones trabajan para dotar al futuro museo de los recursos necesarios que permitan convertirlo en un referente de la memoria histórica valenciana.

Otro de los documentos donados. / Levante-EMV

Un legado que sigue creciendo

La nueva donación permitirá incrementar el contenido expositivo del futuro museo con materiales inéditos que ayudarán a profundizar en la dimensión humana de Virtudes Cuevas, mostrando aspectos cotidianos de una mujer cuya vida quedó marcada por el exilio, la deportación y el compromiso permanente con la defensa de la democracia.

Desde el ayuntamiento destacan que este tipo de gestos ciudadanos resultan fundamentales para completar el relato histórico y garantizar que la memoria de personas como Virtudes Cuevas permanezca viva para las próximas generaciones. Con esta incorporación, Sueca da un nuevo paso en la recuperación y conservación del legado de una de sus vecinas más universales, cuya historia trasciende el ámbito local para convertirse en un ejemplo de resistencia, dignidad y defensa de los derechos fundamentales frente al totalitarismo.