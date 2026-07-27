El Zevra de Cullera bate el récord de público con más de 50.000 personas al día

El festival Zevra de Cullera puso ayer domingo el broche a su quinto aniversario con una jornada de cierre que superó todas las previsiones y más de 55.000 personas en el día de la clausura en la que ha sido, con diferencia, la cita con mayor afluencia de las cuatro anteriores. Si el jueves y el viernes ya habían dejado estampas de lleno absoluto, el domingo confirmó que la gran fiesta valenciana del verano ha entrado en otra dimensión: “sold out” desde primera hora de la tarde, colas kilométricas en los accesos y un ambiente que la organización no dudaba en calificar como "el mejor Zevra de la historia".

La combinación de Álvaro Soler, Anuel AA y Juan Magán en el Escenario Negrita resultó determinante para disparar la asistencia. Los tres artistas, referentes indiscutibles de la música bailable en español desde ámbitos muy distintos —el pop europeo, el trap latino y el electro—, ofrecieron un cierre de festival que el público llevará mucho tiempo en la memoria.

Álvaro Soler, el pop que conquistó Europa desde Barcelona

Nacido en Barcelona en 1991, hijo de padre alemán y madre española, Soler pasó parte de su infancia en Japón antes de regresar a Cataluña y formar su primera banda, Urban Lights. Su salto a la fama llegó en 2015 con "El mismo sol", el sencillo que grabó junto a Jennifer López y que le abrió las puertas del mercado europeo y estadounidense. Un año después repitió éxito con "Sofía", canción que ha superado los 750 millones de reproducciones en YouTube y que lo consagró como una de las voces del verano en toda Europa. Desde entonces ha construido una carrera con tres álbumes de estudio —"Eterno Agosto", "Mar de Colores" y "Magia"— y colaboraciones con artistas como el grupo colombiano Morat, con quienes firmó el tema principal de la banda sonora de "Gru 3", además de duetos con Tini o David Bisbal. Su repertorio, marcado por estribillos optimistas y ritmos contagiosos como el de "La Cintura", explica por qué su directo sigue siendo garantía de multitudes en cualquier escenario europeo.

Anuel AA en el concierto ofrecido en Cullera. / Levante-EMV

Anuel AA, del confinamiento carcelario al estrellato mundial

Pocos artistas del panorama urbano tienen una historia tan singular como la del puertorriqueño Anuel AA. Comenzó a grabar y subir música a internet desde los catorce años, lo que le valió el fichaje por el sello Maybach Music Group del rapero estadounidense Rick Ross. Su carrera se vio truncada en 2016 por una condena de treinta meses de prisión por posesión ilegal de armas, un episodio que paradójicamente disparó su popularidad gracias al movimiento de apoyo de sus seguidores en redes sociales. El mismo día en que salió de prisión, en julio de 2018, sorprendió al mundo lanzando su álbum debut, "Real Hasta la Muerte", que debutó en el número uno de las listas latinas. Desde entonces ha encadenado éxitos como "Culpables" junto a Karol G, "Bebé" junto al rapero estadounidense 6ix9ine o "La ocasión", además de colaboraciones con Ozuna, Zion y Randy Nota Loca o Rochy RD. Reconocido en los Premios Lo Nuestro, los Billboard de la Música Latina y los Latin American Music Awards, su lema "Real hasta la muerte" se ha convertido en una filosofía de vida que su público coreó anoche de principio a fin.

Actuación de Juan Magán. / Levante-EMV

Juan Magán, el arquitecto del electro latino

El productor y DJ catalán, nacido en Badalona en 1978, lleva casi tres décadas dedicado profesionalmente a la música, pero fue en 2008 cuando alcanzó proyección internacional al fusionar la electrónica europea con ritmos caribeños como el reguetón, el merengue o la bachata, un sonido que él mismo bautizó como "Electro Latino" a través de su propio sello. Tras una etapa como parte del dúo Magán & Rodríguez, inició en 2009 su carrera en solitario y encadenó himnos que hoy son patrimonio de cualquier pista de baile: "Bailando por ahí", "Ella no sigue modas" junto a Don Omar, "Te voy a esperar" junto a Belinda o "Mal de amores". Su trayectoria acumula cuatro discos de platino y dos de oro en España, además de tres nominaciones a los Latin Grammy, y este mismo año ha celebrado sus veinte años de carrera con un macroconcierto en el Movistar Arena. Su sesión de madrugada en Cullera, con clásicos que abarcan más de una década de éxitos, fue el broche perfecto para una noche que quedará en el recuerdo colectivo del festival.

Una afluencia sin precedentes y de vocación internacional

Lo verdaderamente inédito de esta edición ha sido, sin embargo, el alcance geográfico del público. Fuentes de la organización confirmaron que la cifra de 50.000 asistentes diarios no solo bate el récord histórico del festival, sino que sitúa a Zevra entre los grandes eventos musicales de playa de toda España.

La gran afluencia de público ha marcado esta quinta edición del festival. / Levante-EMV

Junto al numeroso público valenciano y del resto de la Península, ha destacdo la llegada masiva de visitantes procedentes de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, que en los últimos años han hecho de Cullera una escala fija en su calendario festivalero veraniego.

Pero el dato que más ha sorprendido a la organización ha sido el peso creciente del público llegado desde el otro lado del Atlántico. La presencia de asistentes procedentes de Estados Unidos, México y Canadá alcanzó cifras nunca vistas en las cuatro ediciones anteriores, en gran parte atraídos por el tirón de artistas como Anuel AA en el mercado latino norteamericano. A ellos se sumó un contingente notable de público latinoamericano llegado desde distintos puntos del continente, lo que ha convertido Cullera en un auténtico mosaico de idiomas y acentos durante todo el fin de semana.

El lleno histórico de esta edición consolida a Zevra como uno de los motores turísticos más potentes del verano en la comarca. Hoteles, apartamentos y establecimientos de restauración de Cullera, Sueca y el resto de municipios de la Ribera Baixa han notado una ocupación excepcional durante los cuatro días de festival, con un impacto económico que la organización y el sector hostelero local coinciden en calificar de "muy relevante" para la temporada estival.

El dispositivo de seguridad, coordinado con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y los servicios sanitarios desplegados en el recinto, se ha saldado sin incidentes graves pese a la magnitud de la afluencia, algo que fuentes municipales destacan como una de las claves del éxito organizativo de esta edición.

Con el telón ya bajado sobre su quinto aniversario, Zevra certifica su consolidación como una cita ineludible en el calendario de festivales europeo, comparable ya a otros grandes encuentros de música urbana y electrónica del Mediterráneo. La organización ha avanzado que trabajará desde ya en una sexta edición.