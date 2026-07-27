El Zevra cierra con nuevo récord de asistencia al reunir a 155.000 personas en su quinta edición

El Zevra Festival ha cerrado este lunes una edición que ya puede calificarse como la más importante desde su nacimiento en 2022. Cinco años después de su primera edición, el certamen celebrado en la playa de Cullera ha alcanzado definitivamente la madurez al reunir 155.000 asistentes durante tres jornadas de conciertos, consolidándose como uno de los grandes festivales musicales del verano español y uno de los principales reclamos turísticos de la Comunitat Valenciana.

Durante tres intensas jornadas, los siete escenarios del recinto acogieron más de un centenar de actuaciones. El cierre corrió a cargo de Anuel AA, que protagonizó uno de los momentos más multitudinarios del festival al reunir a unas 35.000 personas frente al escenario principal. Junto a él desfilaron artistas internacionales y nacionales de primer nivel como Nicky Jam, Ozuna, JC Reyes, Omar Montes, Juan Magán, Saiko, Chanel, Álvaro Soler, King África, DJ Nano, Lírico en la Casa o La La Love You, entre muchos otros.

La programación volvió a apostar por la mezcla de estilos, desde el reguetón y la música urbana hasta el pop, la electrónica o los sonidos latinos, una fórmula que ha permitido atraer a públicos muy diversos.

Omar Montes durante su actuación en el festival. / Levante-EMV

Un recinto convertido en una ciudad del entretenimiento

Uno de los grandes valores diferenciales de Zevra continúa siendo la experiencia que ofrece más allá de los escenarios.

Durante varios días, miles de jóvenes convivieron en una gran zona de acampada y descanso equipada con bungalós, glamping, restauración, espacios comerciales, zonas de maquillaje, peluquería, tatuajes, actividades de ocio, instalaciones deportivas y numerosos espacios pensados para las redes sociales.

Todo ello acompañado por una cuidada escenografía, grandes decoraciones, palmeras, esculturas, iluminación temática y múltiples espacios experienciales que convierten el recinto en un auténtico parque temático del entretenimiento.

El gran desafío del calor

Las elevadas temperaturas obligaron a la organización a reforzar todas las medidas preventivas previstas en el plan de autoprotección. El recinto contó con cientos de puntos de distribución de agua gratuita, suministro permanente de agua potable, grandes zonas de sombra, miles de metros cuadrados protegidos mediante parasoles, espacios climatizados, bungalós con aire acondicionado y una nueva carpa opaca de cerca de 2.500 metros cuadrados que sirvió de refugio climático durante las horas centrales del día.

Dos chicas disfrutando de una de las actuaciones nocturnas del festival. / Levante-EMV

Seguridad y organización

El amplio dispositivo integrado por Guardia Civil, Policía Local, servicios sanitarios, Protección Civil, bomberos, seguridad privada y personal de organización permitió controlar el desarrollo del evento durante las veinticuatro horas.

Según los datos facilitados por el hospital de campaña y el puesto de mando avanzado de la Guardia Civil, no se registraron incidentes médicos graves ni delitos contra la libertad sexual.

Cullera llena todo el fin de semana

Hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, cafeterías, supermercados, comercios, empresas de transporte y establecimientos de ocio trabajaron durante el fin de semana con niveles de actividad propios de los mejores momentos del verano.

La mayor parte del público llegó desde Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Andalucía, Asturias o el País Vasco, mientras que aproximadamente un cinco por ciento procedía de otros países, reflejando la creciente proyección internacional del festival.

Entre las novedades de esta edición destacó el homenaje que Zevra rindió a la música popular valenciana mediante un encuentro de charangas y bandas que sorprendió a miles de asistentes.

El escenario principal del Zevra durante una actuación por la noche. / Levante-EMV

Un modelo consolidado

Con el inicio del desmontaje del recinto y las labores de limpieza para devolver la playa a su estado habitual, Zevra pone punto final a una edición que marca un antes y un después en su historia.

Noticias relacionadas

La edición de 2026 será recordada como la edición mágica de Zevra: la del quinto aniversario, la del récord de asistencia, la que desafió al calor sin perder la alegría y la que confirmó definitivamente que Cullera es ya uno de los grandes epicentros musicales del verano en España.